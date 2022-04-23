Kökünü kazımanın zamanı geldi

YENİ AKİT ANKARA

Pençe-Kilit operasyonuyla can çekişen PKK'nın lojistik gücü de kesildi. Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof.Dr.Salih Yılmaz; "Terörü bütünüyle yok etmenin zamanı gelmiş gibi duruyor" yorumunda bulundu.

TSK'nın 2016'dan bu yana gerçekleştirdiği Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi operasyonlar PKK terör örgütünün Türkiye'de kökünün kurumasını sağladı.

Sınır ötesine kaçıp YPG adıyla faaliyetlerini sürdüren örgüt kaçtığı yerlerde de TSK'nın pençesinden kurtulamadı

En son gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu kirli örgütün can çekiştiğini gözler önüne serdi

Prof.Salih Yılmaz sosyal medya hesabından şu yorumu paylaştı:

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terörü bütünüyle yok etmesinin zamanı gelmiş gibi duruyor. Hatta sadece Suriye'nin kuzeyi değil Irak'ta Sincar-Musul'a kadar giden hattın da temizlenmesi elzem oldu."