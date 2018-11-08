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Kokulu mumlar kanser ediyor!

Araştırmaya göre, kokulu mumlara ve temizlik ürünlerine hoş bir koku vermek için kullanılan limon özü bileşiği, havada diğer gazlarla karıştığında zehirli bir kimyasal olan ‘formaldehit’in oluşmasına olanak sağlıyor. Ciğerlerimizi perişan ediyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:26
Kokulu mumlar kanser ediyor!

‘Formaldehit’in gırtlak ve burun kanserine sebep olduğunun altını çizen araştırmacılar, kokulu mum kullanılan evlerin düzenli olarak havalandırılması gerektiğini vurguladı.

Güney Carolina Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada kokulu mumların en az sigara dumanı kadar zararlı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın başında bulunan Dr. Amid Hamid, “İyi havalandırılmamış, camları kapalı ve küçük ortamlarda yakılan mumlar havayı kirletiyor; astım ve egzama gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırıyor” diyor.

FRANSA YASAKLIYOR

Kanseri tetiklediği öne sürülen tütsü ve mumlar, Fransa hükümeti tarafından sağlık için tehlikeli bulunduğundan yasaklanmaya hazırlanılıyor. Fransa hükümetinin programında, önümüzdeki aylarda bu "kirletici"leri yasaklamak bulunuyor.

Bu önlem, "İç Hava Kalitesi Eylem Planı"na dahil. Fransa'da yapılan bir çalışma katılımcıların yüzde 9'unun en az günde bir kez, yüzde 15'inin ise bir ayda en az bir kez parfüm veya kokulu mumları kullandığını gösteriyor.

Ama bunlar içerisinde mum ve tütsü en sağlıksız olanlar olarak görülüyor. "Çok koku yayıcı mumlar ve tütsü kullanımında kronik ve akut kanserojen riski olabilir" deniliyor.

Tütsüde; toksik maddeler tarafından yayılan ana partikül madde, benzen ve formaldehit bulunuyor. Tütsü, ezilmiş bitkiler (kabuğu kokulu ağaçlar, çiçekler ya da bitkilerden elde edilen reçine) yapılıyor. Mumların içinde de akrolein ve formaldehit partiküleri yer alıyor.

Benzen, Avrupa Birliği tarafından insanlar için kanserojen olarak sınıflandırılıyor.

Formaldehitin burun ve solunum yollarında tahriş edici bir gaz olduğu biliniyor.

KOKULU SABUN VE JELLER

Tütsüler aslında binlerce yıldır kullanılıyor. Buradaki sorun üretim metodolojisinin artık sentetik ve kimyasala kaymış olması. Formaldehit bunlardan sadece birisidir.

Aynı sorun koku unsuru taşıyan sabun, duş jeli gibi ürünler için de geçerlidir. Banyo sırasında ortaya çıkan buhar, kalitesiz ürünlerin solunum sistemine etkisini kolaylaştırıyor.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:26
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