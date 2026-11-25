Kokaine yaban mersini süsü vermişler! Türkiye'ye sokmak istedikleri 40 kilo zehir sınırda enselendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hollanda'dan Türkiye'ye yaban mersini taşıyan bir TIR'da yapılan aramada 40 kilo kokain ele geçirildi. Türk sürücü tutuklandı.
Bulgaristan'ın Vidin kenti E79 ana yolunda Montana yönüne ilerleyen yabancı plakalı TIR, Vidin Gümrük Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Hollanda'dan Türkiye'ye gittiği ve yaban mersini taşıdığı tespit edilen TIR’da yapılan ilk incelemede, streç filme sarılmış şüpheli paketler bulundu.
Gümrük Müdürlüğüne götürülen araçta detaylı arama yapan ekipler, takografın arkasında ve sürücü kabininin farklı bölümlerinde gizlenmiş 35 paket buldu. Yapılan incelemede paketlerdeki maddenin kokain olduğu belirlenirken, uyuşturucunun toplam ağırlığının 39 kilo 489 gram 73 miligram olduğu açıklandı. Türk vatandaşı sürücü A.Y. tutuklandı.