Akkoç, bu ilginin otelcilik ve spa sektöründe de karşılık bulduğunu belirterek misafirlerin tatilden daha sağlıklı dönme isteğine dikkat çekti. Global Wellness Institute verilerine göre küresel wellness ekonomisi 2025’te 7,5 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamın 2030’da 11 trilyon dolara yaklaşmasının beklendiğini aktaran Akkoç, spa ekonomisinin bir yılda yüzde 12,8 büyüyerek 184 milyar dolara ulaştığını belirtti. Türkiye ise 72,7 milyar dolarlık wellness ekonomisiyle dünyada 16. sırada yer aldı. Uyku, stres ve toparlanma ihtiyacı spa deneyimini nasıl değiştirdi? Akkoç, spa sektöründeki değişimin en belirgin olduğu alanlardan birinin uyku, stres ve zihinsel toparlanmaya yönelik uygulamalar olduğunu söyledi. Geçmişte masaj, ritüel ve sessizlik yoluyla ele alınan bu ihtiyaçların, otellerin ve spa merkezlerinin teknoloji tercihlerinde de etkili olduğunu belirtti. “Spa sektörü yıllarca ruh, beden ve zihin üçlüsü üzerine kuruldu ama işin büyük kısmı hep bedendeydi,” diyen Akkoç, şöyle devam etti: “Yeni teknolojilerle birlikte ilk kez zihne doğrudan yatırım yapabiliyoruz. Sektörü başka bir yere taşıyan şey de bu.” Metawell teknolojilerini örnek veren Akkoç, misafirin daha iyi uyuma, stresten arınma ya da toparlanma beklentisine göre bir program seçildiğini ve yazılımın bu programı çalıştırdığını anlattı. Yalnızca RLX BrainGym’de 40 ayrı program bulunduğunu belirten Akkoç, bu sayede otellerin ve spa merkezlerinin seçilen deneyimi her ziyarette aynı standartta sunabildiğini ifade etti. Akkoç, wellness teknolojilerinin artık lüks otelciliğin bir parçası hâline geldiğini vurguladı: “Dünyanın lüks otel ve spa’larını değerlendiren Forbes Travel Guide bile bugün spa ve wellness teknolojileri için resmi bir marka belirliyor. Bu, misafirin artık yalnızca güzel bir mekân değil, gerçekten daha iyi hissettiren bir deneyim beklediğini gösteriyor.”