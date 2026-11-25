Bir yanda "halkçılık", "bağımsızlık" ve "anti-emperyalizm" nutukları atan, diğer yanda Avrupa merkezli fonlarla ayakta durduğu bilinen yayın mecralarının; seçkinci, kapalı devre ve karanlık bir yapının temsilcisini adeta "nakavt" etmek yerine "aklayan" bir dil kurması büyük tepki çekti. "Solcu" ve "ilerici" pozları kesen çevrelerin, arka plandaki bu kirli ve kapalı ilişkilerle kurduğu uyum, kamuoyunda "işte Türkiye'deki sözde solun gerçek yüzü" yorumlarına yol açtı.

"Eski Hukuk" Perdesinde İmaj Parlatma

Yayında Ruşen Çakır ile Mason bozuntusu Remzi Sanver arasındaki "eski hukuk" ve samimiyet vurgusu, hesap soran ve sorgulayan gazeteciliğin yerini konuğun tezlerini rahatça pazarladığı bir vitrine bıraktı. Kamuoyunda karanlık, gizemli ve seçkinci bir yapı olarak bilinen masonluğun Büyük Üstadı'nın; cezaevi anıları, tasavvuf vurguları ve "biz sıradan bir derneğiz" söylemleriyle "masumlaştırılmaya" çalışılması dikkat çekti.

Tutukluluk Anlatısı ve "Normalleşme" İddiası

Sanver, yayın boyunca Bilgi Üniversitesi mütevelli heyeti bağlantılı soruşturmada 8 ay tutuklu kaldığını ve 14 aydır iddianame çıkmadığını öne sürerek "adli hata" iddiasında bulundu. Cezaevinde kitap okuyup matematik çalıştığını anlatan Sanver, yaşadığı sürecin "masonlar dokunulmazdır ve gizlice yönetir" algısını kırarak kurumu "normalleştirdiğini" savundu. Ancak kapalı kapılar ardındaki bu karanlık yapının fonlu bir ekranda bu denli rahat ve sorgulanmadan sunulması, eleştiri oklarının odağında yer aldı.

Ancak asıl soru şu: Kapalı örgütlenmelerin toplum, siyaset ve ekonomik ilişkiler üzerindeki etkileri yeterince sorgulanmadan, bu yapıların kendi temsilcilerine kendilerini anlatma imkânı sunulması gazetecilik açısından ne ifade ediyor?

BATI FONLARIYLA GÜNDEME GELEN MEDYASCOPE

Ruşen Çakır'ın yönettiği Medyascope, 2021 yılında ABD merkezli Chrest Foundation'dan aldığı hibelerle gündeme gelmişti.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Medyascope, 2016-2020 yılları arasında söz konusu vakıftan toplam 476 bin 720 dolar hibe aldı. Çakır da fon aldıklarını gizlemediklerini, kuruluşun künyesinde bu bilgilerin bulunduğunu açıklamıştı.

Çakır, finansman ilişkisini savunurken yayın içeriklerine fon sağlayan kuruluşların müdahale etmediğini ileri sürmüştü.

Ancak burada gazetecilik açısından göz ardı edilmemesi gereken temel bir mesele bulunuyor: Yabancı ülkelerdeki vakıflardan kaynak sağlayan bir medya kuruluşunun, finansman ilişkilerinin kamuoyu üzerindeki olası etkilerini sürekli biçimde tartışmaya açık tutması gerekiyor.

Üstelik mesele yalnızca para alınması değil; bu kaynakların hangi alanlarda kullanıldığı, hangi projelerin desteklendiği ve finansman sağlayan kuruluşlarla ilişkilerin ne ölçüde şeffaf yürütüldüğüdür.

SÖZDE EMPERYALİZM KARŞITLIĞI, BATI FONLARIYLA MEDYA FAALİYETİ!

Türkiye'de yıllardır emperyalizme karşı mücadele söylemini kullanan bazı sol çevrelerin, Batılı vakıfların finansmanıyla faaliyet gösteren medya kuruluşlarıyla ilişkisi ciddi bir tutarsızlık tartışması doğuruyor.

ABD'nin ve Avrupa'nın küresel ölçekteki siyasi, ekonomik ve kültürel etkisini eleştirdiğini söyleyenlerin, aynı ülkelerdeki vakıflardan sağlanan kaynaklarla gazetecilik faaliyetlerini sürdürmesi sorgulanmayı hak ediyor.

Elbette bir vakıftan hibe almak tek başına bir gazetecinin talimatla hareket ettiğini veya haberlerinin sipariş üzerine hazırlandığını kanıtlamaz. Fakat bağımsızlık iddiasında bulunan bir medya kuruluşunun finansman ilişkileri konusunda çok daha yüksek bir şeffaflık standardına tabi olması gerekir.

MASONLUK TARTIŞMASI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Masonluk, tarih boyunca kapalı örgütlenme biçimi, locaları, üyelik ilişkileri ve sembolik yapısıyla farklı toplumlarda tartışma konusu olmuş bir yapılanma.

Bu tür örgütlenmelerin temsilcilerinin medyada ağırlanması elbette gazetecilik açısından başlı başına sorun değildir. Ancak gazeteciliğin görevi yalnızca konuğun kendi örgütünü nasıl tanımladığını aktarmak değil, kamuoyunun cevap beklediği soruları da sormaktır.

Mason localarının üyelik yapısı, kurumsal ilişkileri, ekonomik ve toplumsal çevrelerle bağlantıları, şeffaflık düzeyleri ve tarihsel etkileri gibi başlıklar eleştirel gazeteciliğin konusu olmalıdır.

Bir örgütün kendi temsilcisinin anlatımıyla yetinmek, o örgüt hakkındaki tartışmaları ortadan kaldırmaz.

Ruşen Çakır'ın yayınında da asıl sorgulanması gereken nokta, Masonluğun yalnızca kendi temsilcisinin penceresinden anlatılmasıyla yetinilip yetinilmediğidir.

TÜRKİYE'DE SOLUN BAĞIMSIZLIK SINAVI

Türkiye'de kendisini bağımsızlıkçı, halkçı ve emperyalizm karşıtı olarak tanımlayan çevrelerin öncelikle kendi ilişkilerini sorgulaması gerekiyor.

Batılı vakıflardan finansman sağlayan medya kuruluşlarının bağımsızlık iddiaları, Masonluk gibi kapalı örgütlenmelerin medya aracılığıyla kamuoyuna sunuluş biçimi ve bu ilişkiler karşısındaki eleştirel tutum, gazetecilikte çifte standart tartışmasını beraberinde getiriyor.

Kamuoyunun bilmesi gereken şudur: Bağımsız gazetecilik yalnızca iktidarı eleştirmekle olmaz. Finansman kaynaklarını, uluslararası ilişkileri ve ağırlanan isimleri de aynı cesaretle sorgulamak gerekir.

Emperyalizme karşı olduğunu söyleyenlerin Batı'dan gelen kaynaklar karşısında, şeffaflık iddiasındaki gazetecilerin ise kapalı örgütlenmeler karşısında nasıl bir tutum aldıkları, sözlerinden çok pratikleriyle ölçülür.