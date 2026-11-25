İngiltere iç istihbarat servisi MI5 ve Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri malzeme sağlayan İngiliz savunma sanayii şirketlerine yönelik tehditlerinin arttığı uyarısında bulundu. Londra yönetimi, olası saldırı ve sabotaj girişimlerine karşı şirketlere güvenlik önlemlerini güçlendirme çağrısı yaptı.

Avrupa genelinde savunma sanayii tesislerini hedef alan sabotaj girişimleri, siber saldırılar ve diğer hibrit tehditler güvenlik endişelerini artırıyor. Rusya'nın özellikle Ukrayna'ya destek veren kuruluşların faaliyetlerini aksatmayı amaçlayan yöntemlere başvurduğu belirtiliyor.

MI5 bünyesindeki Ulusal Koruyucu Güvenlik Kurumu (NPSA) ile Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak uyarıda, şirketlerin siber güvenlikten fiziksel tesis korumasına kadar geniş kapsamlı tedbirler alması gerektiği vurgulandı.

Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis ve Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Louise Sandher-Jones da tehdidin ciddiyetine dikkat çekerek savunma şirketlerini harekete geçmeye çağırdı.

Bu kapsamda 24-25 Kasım tarihlerinde üst düzey şirket yöneticilerine kapalı güvenlik brifingleri düzenlenecek. Toplantılarda dijital tehditlerin tespiti, şüpheli keşif faaliyetlerinin belirlenmesi ve kritik varlıkların korunmasına yönelik önlemler ele alınacak.

İngiltere'nin uyarısı yalnızca kendi savunma sanayisini ilgilendirmiyor. İngiliz şirketlerinin hedef alınması, NATO ülkeleri arasındaki ortak üretim ve tedarik zincirlerini de sekteye uğratabilir. Olası saldırılar, Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin lojistik boyutunu ve ittifakın savunma kapasitesini doğrudan etkileyebilecek bir risk olarak değerlendiriliyor.