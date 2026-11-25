TRT Spor bünyesinde kameraman olarak görev yapan Emin Sarı, 33 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Sarı'nın vefatı, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bir süre önce kanser teşhisi konulduğu bildirilen Emin Sarı, tedavi gördüğü süreçte yaşamını yitirdi. TRT Spor'da kameraman olarak görev yapan Sarı'nın daha önce kurumun kurgu servisinde de çalıştığı öğrenildi.

GERİYE EŞİ VE ÇOCUĞU KALDI

Henüz 33 yaşında hayata veda eden Emin Sarı'nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. TRT Spor, çalışma arkadaşlarının vefatının ardından taziye mesajı yayımlayarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Emin Sarı'nın cenazesi, bugün Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Çarşı Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hacıpınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.