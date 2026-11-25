Hitit, masa tenisini çocuklarla buluşturma hedefi doğrultusunda 2018 yılından bu yana Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle Uçan Raketler projesini yürütüyor. Türkiye’nin ilk ve tek sürdürülebilir masa tenisi projesi olan Uçan Raketler, özellikle spora erişimi kısıtlı çocukların masa tenisiyle tanışmasını ve genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilerek desteklenmesini amaçlıyor. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi devlet okullarına masa tenisi ekipmanları sağlanırken gönüllü öğretmenlere TMTF tarafından antrenörlük eğitimi veriliyor. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, okullarında öğrencilerle çalışmaya başlayarak masa tenisinin tek seferlik bir etkinlikten ziyade kalıcı bir spor faaliyetine dönüşmesini sağlıyor. Çorum’da başlayan ve Türkiye’nin farklı illerine yayılan Uçan Raketler, son olarak Kasım 2026’da Hatay’da hayata geçirilen yeni etapla birlikte 474 okulda 180 bin çocuğa ve 495 öğretmene ulaştı. Hatay’da 63 devlet okulunu kapsayan yeni etapta yaklaşık 20 bin öğrencinin projeden faydalanması hedefleniyor. Hitit, Uçan Raketler ile Türkiye’de oluşturduğu bu deneyimi ITTF iş birliğiyle uluslararası ölçekte değerlendirmeyi ve daha fazla çocuğun masa tenisine erişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Hitit Hakkında Hitit, 1994 yılında kurulan ve 30 yılı aşkın deneyimiyle havacılık sektörüne ve küresel seyahat ekosistemine teknoloji üreten lider bir teknoloji şirketidir. Kurulduğu günden bu yana Hitit, havayolları ve seyahat şirketlerinin operasyonel ve ticari dönüşümünü destekleyen yenilikçi yazılım çözümleri geliştirmekte; küresel ölçekte sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir. Hitit; rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, gelir ve gider muhasebesi, tarife planlama, operasyon kontrolü, charter yönetimi ve hava kargo süreçlerini kapsayan uçtan uca yazılım çözümleri sunmaktadır. Crane markalı ürün ailesiyle uçuş ve operasyonel teknolojileri tek noktadan sağlayan Hitit, danışmanlık ve sürekli destek hizmetleriyle iş ortaklarının operasyonel sürekliliğini desteklemektedir. Buna ek olarak Hitit Oxygen çözümü ile modern havayolu perakendeciliği ve Teklif-Sipariş Yönetim Sistemi (OOMS) alanında sektörün öncü teknoloji sağlayıcıları arasında yer almakta; IATA Modern Airline Retailing (MAR) standartları doğrultusunda geliştirilen bu platform ile havayollarının ticari esnekliğini ve yolcu deneyimini ileriye taşımaktadır. Hitit; IATA One Record Hackathon birinciliği, HİB 2024 Hizmet İhracatının Şampiyonları kapsamında Yazılım ve Bilişim kategorisinde üçüncülük ve inovasyon ödülleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde takdir edilmektedir. 2024 itibarıyla Asya-Pasifik, Güney Amerika ve Karayipler’de kurulan startup havayolları tarafından en çok tercih edilen teknoloji sağlayıcıları arasında yer alan Hitit, Happy Place to Work – Mükemmel Çalışan Deneyimi Sertifikası’na sahiptir. Hitit, HTTBT koduyla 3 Mart 2022’den bu yana Borsa İstanbul’da işlem görmektedir Hitit tarafından başlatılan ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu partnerliği ile yürütülen Uçan Raketler Türkiye’nin tek sürdürülebilir masa tenisi projesidir. 2018 yılında başlayan proje kapsamında; ihtiyaç sahibi okulların belirlenerek ilk olarak masa tenisi ekipmanları sağlanıyor ve antrenörler de gönüllü öğretmenlerden oluşuyor. Daha sonra Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından verilen profesyonel eğitimle antrenörlük sertifikası alan öğretmenler tarafından öğrencilerin eğitim süreci başlıyor. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de masa tenisi alanında genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek, ülkemizi bu alanda dünyada temsil edecek sporcuların kazanılması. Uçan Raketler projesi ile şu ana kadar Çorum, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa, Sakarya’da, Kahramanmaraş, Malatya ve Kırşehir ve Hatay’da 180 bin çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu.