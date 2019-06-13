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Kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlediler

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi iş birliğinde ’Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası’ başladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:58
Kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlediler

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi iş birliğinde ’Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası’ başladı.


Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı. Kaymakam Abban, kan bağışı kampanyasında yaptığı konuşmasında ‘Her kan bağışı bir hayat kurtarır’ diyerek tüm vatandaşların kan bağışı yapmaya davet etti.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 12. Meslek Komitesi önderliğinde gerçekleştirilen organizasyona Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban da destek oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Seçkin ve Ayhan Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Narçın, 12. Meslek Komitesi Başkanı Melek Şen ve Meclis Üyeleri Reşat Ünlü ile Yusuf Uyanık’ın hazır bulunduğu organizasyonda vatandaşlar Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.



“Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum”


Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi ile iş birliği içerisinde 2 gün boyunca kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattıklarını söyleyen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemize ve ülkemize yarar sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vermekteyiz. Bugün de ülkemizin en köklü kuruluşlarından, ırk, dil, din, cinsiyet ayırmadan tüm insanlığa yardım elini uzatan Türk Kızılayı’na destek olmak amacıyla düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projemizde üyelerimiz, çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla bir aradayız. En temel yaşam kaynağı olan her bir kan bağışı 3 can demek. Bir damla kan, bin umut demek. Birkaç dakikanızı alacak olan bu işlemin sonunda hayat var. Biz biliyoruz ki, yardımseverlik, paylaşmak, ihtiyacı olanın yanında olmak milletimizin kanında var. 2 gün sürecek olan bağış kampanyamızın hayırlı olmasını diliyor, her vatandaşımızı ‘ya bir gün bana da lazım olursa?’ bilinciyle kan ve kök hücre bağışı yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.



“Her bağış bir hayat kurtarır”


Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Her vatandaşın kan bağışında bulunması lazım. Çünkü her kan bağışı bir hayat kurtarır. Hepimizin kan vermesi lazım. Gerçekten Kızılay’ın kan bağışını çok önemsiyorum. Kampanya boyunca herkesin kan bağışında bulunmasını bekliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:58
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