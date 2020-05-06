Trabzon’da kök hücre tedavisiyle Covid-19’u yenen hemşire meslektaşları tarafından hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Aile Sağlık Merkezi’nde hemşire olarak çalışan Nurdan Eren (45), 15 Nisan’da solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleri ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başvurdu. Yapılan tetkiklerde hemşirenin Covid-19 testinin pozitif üzerine tedavisine başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen Covid-19 tedavi ilaçlarının uygulandığı hemşire buna rağmen şikayetlerinin artması, akciğer bulgularının kötüleşmesi üzerine anestezi yoğun bakım ünitesine nakledildi. Burada çok yönlü yoğun bakım destek tedavisi ile birlikte ileri tedavi uygulanmasına rağmen hemşire Eren’de solunum yetmezliği ve oksijen düzey düşüklüğü devam etti. Bunun üzerine Anestezi Uzmanı Öğretim üyesi Dr. Seyfi Kartal, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Bayraktar Saral, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Davut Aydın, Dahiliye Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Dr. Erhan Kader ile Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Eroğlu’ndan oluşan ekip tarafından ileri bir tedavi olan mezemkimal kök hücre uygulanmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı ile iletişim sonrası Trabzon Ati Teknoloji Hücre ve Gen tedavi merkezinden bağış olarak mezenkimal kök hücre sağlandı. Sağlanan mezenkimal kök hücre hemşireye anestezi yoğun bakım ekibi tarafından uygulandı. Kök hücre tedavisinin 24. saatinde hemşirenin oksijen oranı yükselirken, solunum cihazı ihtiyacı ortadan kalktı. Yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan hemşirenin taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık çalışanları, meslektaşı Eren’i tedavi gördüğü servisten alkışlarla uğurladı. Hemşire Eren’de kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına sevinç gösterisinde bulundu.

Öte yandan hemşire Nurdan Eren’in eşi, 2 kızı ve mesai arkadaşlarına yapılan Korona virüs testlerinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.