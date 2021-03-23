Köfteli yoğurt çorbası tarifi | Köfteli çorba nasıl yapılır?
Farklı çorba tarifi | Ana yemek kadar doyurucu olan bir çorba hazırlamak istiyorsanız; köfteli çorbayı hazırlayabilirsiniz. Peki, tam ölçülü köfteli çorba nasıl yapılır? Köfteli çorba tarifi | Yoğurtlu köfteli çorba nasıl yapılır?
Köfteli çorba nasıl yapılıyor? Akşam yemeği için bir çorba tarifi arıyorsanız; köfteli çorba tarifini mutlaka bir kenara not alın.
Köfteli yoğurt çorbası tarifi
Malzemeler
Çorba için:
- 2 su bardağı yoğurt
- 3 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı un
- Tuz
Köftesi için:
- 300 gram kıyma
- 3 yemek kaşığı ince bulgur
- Tuz
- Kimyon
- Karabiber
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı pul biber
Köfteli çorba nasıl yapılır?
Öncelikle geniş bir yoğurma kabının içine köfte malzemelerini alıp güzelce yoğurun.
Kıymadan küçük parçalar kopararar minik köfteler hazırlayın.
Köfteleri tek tek una bulayın.
Üç su bardağı suyu bir tencereye alıp kaynatın. Kaynayan suyun içine köfteleri atın ve 10 dakika kadar pişirin.
Yoğurt, un ve tuzu karıştırın.
Tencereden bir miktar su alıp terbiyeyi çırpın.
Ardından terbiyeyi tencereye boşaltın.
Kısık ateşte çorbayı karıştırarak 10-15 dakika pişirin.
Ardından bir tavada pul biber ve naneyi kızdırın.
Sosu çorbaya dökün. Bu aşamada dikkatli olmanızda yarar var. Sıcak yağ sıçrayabilir.
Arzu ederseni çorbanıza haşlanmış nohut ve buğday da ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.