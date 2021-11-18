Köfteli kereviz yemeği nasıl yapılır? Kereviz yemeği tarifi
Köfteli kereviz gerekli malzemeler | Kasım ayıyla birlikte kereviz tezgahlardaki yerini aldı. Bu leziz sebzeyle şahane tarifler hazırlayabilirsiniz. Peki, kereviz yemeği nasıl yapılıyor? Kereviz yemeği gerekli malzemeler
Kereviz son derece sağlıklı sebzelerden biridir. Pek çok kişinin tüketmeyi tercih etmediği bu besleyici sebzeden salatalar, etli yemekler hazırlayabilirsiniz. Peki, köfteli terbiyeli kereviz nasıl yapılıyor?
Kereviz yemeği tarifi
Malzemeler:
- 1 adet orta boy kereviz
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 100 gram kıyma
- 4 su bardağı sıcak su
- Tuz
- Karabiber
Terbiyesi için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 adet limonun suyu
Köfteli kereviz yemeği nasıl yapılır?
Bir kasenin içerisine kıyma, tuz ve karabiberi alıp yoğurun.
Yoğurduğunuz kıymadan minik köfteler hazırlayın.
Köfteleri buzdolabında dinlenmeye bırakın.
Bir tencerenin içerisine sıvı yağ alın.
Önce soğanları yağda kavurun ardından da küp küp doğradığınız havuçları ilave edin.
Tencereye köfteleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
Ardından tencereye suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kereviz ve patatesi soyup küp küp doğrayın.
Kereviz ve patatesi tencereye ekleyin.
Damak zevkinize göre tuz ve karabiber ilave edin.
Bir kaseye yumurtanın sarısı ve limon suyunu alıp karıştırın.
Çırptığınız yumurtanın içerisine tenceren alacağınız bir kepçe suyu ekleyin.
Ardından yumurta karışımını tencereye ekleyin.
Yemek bir iki taşım kaynadıktan sonra altını kapatın.
Afiyet olsun.