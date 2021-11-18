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Kadın - Aile Köfteli kereviz yemeği nasıl yapılır? Kereviz yemeği tarifi
Kadın - Aile

Köfteli kereviz yemeği nasıl yapılır? Kereviz yemeği tarifi

Köfteli kereviz gerekli malzemeler | Kasım ayıyla birlikte kereviz tezgahlardaki yerini aldı. Bu leziz sebzeyle şahane tarifler hazırlayabilirsiniz. Peki, kereviz yemeği nasıl yapılıyor? Kereviz yemeği gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-11-18 17:31:00 -
Köfteli kereviz yemeği nasıl yapılır? Kereviz yemeği tarifi

Kereviz son derece sağlıklı sebzelerden biridir. Pek çok kişinin tüketmeyi tercih etmediği bu besleyici sebzeden salatalar, etli yemekler hazırlayabilirsiniz. Peki, köfteli terbiyeli kereviz nasıl yapılıyor?

Kereviz yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy kereviz
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 100 gram kıyma
  • 4 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber

Terbiyesi için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 adet limonun suyu

Köfteli kereviz yemeği nasıl yapılır?

Bir kasenin içerisine kıyma, tuz ve karabiberi alıp yoğurun.

Yoğurduğunuz kıymadan minik köfteler hazırlayın.

Köfteleri buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Bir tencerenin içerisine sıvı yağ alın.

Önce soğanları yağda kavurun ardından da küp küp doğradığınız havuçları ilave edin.

Tencereye köfteleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Ardından tencereye suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Kereviz ve patatesi soyup küp küp doğrayın.

Kereviz ve patatesi tencereye ekleyin.

Damak zevkinize göre tuz ve karabiber ilave edin.

Bir kaseye yumurtanın sarısı ve limon suyunu alıp karıştırın.

Çırptığınız yumurtanın içerisine tenceren alacağınız bir kepçe suyu ekleyin.

Ardından yumurta karışımını tencereye ekleyin.

Yemek bir iki taşım kaynadıktan sonra altını kapatın.

Afiyet olsun.

Kereviz salatası nasıl yapılır? Kereviz salatası tarifi
Kereviz salatası nasıl yapılır? Kereviz salatası tarifi

Kadın - Aile

Kereviz salatası nasıl yapılır? Kereviz salatası tarifi

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