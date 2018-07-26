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Köfte nasıl yoğrulur?

Köfte, kıymanın çeşitli malzemeler ve baharatlarla birleştirilmesi ile yapılan bir yemek çeşididir. Özellikle çocukların patates kızartmasıyla beraber en sevdikleri menü çeşididir.

26 Temmuz 2018 Perşembe 23:58
Köfte nasıl yoğrulur?

İyi bir köfte yapmak için öncelikle kullanılan kıymanın ve diğer malzemelerin kalitesi, tazeliği birbirine oranları ile yoğurulma biçimi çok önemlidir.

Köfte yoğurmaya başlamadan önce eller iyice yıkanır ve tırnak içleri fırçalanır. Köfte elle yoğurulduğu için bu konuda hijyenik olmak çok önemlidir. Arzuya göre yemek yapmak için kullanılan ince mutfak eldivenleri de kullanılabilir.

Genişçe bir kaba köfte için gerekli malzemeleri koyduktan sonra önce bir elimizle malzemeleri birbirine iyice özleştirelim. Daha sonra iki elimizle avuçlarımızla sıkıp bırakarak çevire çevire yoğuralım.

Arada top haline gelen köfteyi alt üst çevirip yumruğumuzla bastırarak iyice ezelim ve tekrar yoğuralım. Bileğimizin iç kısmıyla tekrar ezip, top haline getirelim. Top haline getirdiğimiz köfteyi kabın içine yüksekten bıraktığımız zaman yapışmayacak, dağılmayacak, parçaları birbirinden ayrılmayacak bir kıvamda olması gerekmektedir. Aynı şekilde köftenin elimize de yapışmaması gerekir.

Eğer kaba ya da ele yapışıyorsa kıvamı tutmamış demektir. O zaman biraz daha ekmek parçası ya da 1 yemek kaşığı galeta unu ilave ederek tekrar ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurmaya devam etmemiz gerekir. Top haline gelen köfteyi 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra istediğimiz şekli verebiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 23:58
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  6. köfte
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