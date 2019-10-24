Koenzim Q10 en çok nerelerde var? Q10 hangi besinlerde bulunur?

Koenzim Q10 nedir? Koenzim Q10 organik, doğal, yağda çözünen, vitamin benzeri bir maddedir. Koenzim q aslında doğal olarak vücudumuzda bulunan, vücut içindeki birçok yaşamsal faaliyetin oluşmasında rol alan bir yağ molekülüdür. Koenzim hücre için gerekli enerjiyi sağlayan sistemde büyük rol oynuyor. Peki sağlığımız için hayati öneme sahip olan Koenzim Q10 en çok nerelerde var? Peki en çok hangi doğru besinlerde var? İşte detaylar.

Genç ve zinde bir beden için vücudun enerji ocaklarına destek vermekte, Yaşlanma etkilerini geciktirmektedir. Bir de kronik hastalıkları olanlar için koenzimin Q10 vazgeçilmezdir. Koenzim Q10’un nerelere olduğunu Osman Müftüoğlu açıkladı. Koenzim Q10 muazzam bir antioksidan. Harika bir antikanser madde. Bulunmaz bir enerji tamamlayıcısı. Üstelik bir de etkili mi etkili bir cilt takviyesi.

Koenzim Q10 en çok nerelerde var?

Sakatat grubu

Kırmızı et

Yumurta

Susam tohumu

Ispanak

Karnabahar ve lahana

Çilek

Portakal ve diğer turunçgiller

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