Kodlama seferberliğinin yeni durağı: Mardin

Türkiye Vodafone Vakfı, kodlama eğitimlerini Türkiye’nin dört yanına taşımaya devam ediyor. Vakfın, Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında yola çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tır’ının yeni durağı Mardin oldu. Mardin Valiliği ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yerel desteği ile Yarını Kodlayanlar Eğitim Tır’ında düzenlenen eğitimlerde, yaşları 7-14 arasında değişen 150 çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Mardin’de bugüne kadar kodlama eğitimi verilen toplam çocuk sayısı 400’ü aşarken, ilde devam eden sınıf eğitimleri ile toplam 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde ulaşılan toplam çocuk sayısı ise 3 bin 800 olacak.