Koç'un Yapı Kredisi'ne Anayasa Mahkemesi'nden tokat gibi ret!
Yapı Kredi Bankası'nın kendilerine kesilen vergi cezalarına ilişkin Anayasaya Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru oy birliği ile reddedildi.
Yeniakit.com.tr
Koç'un Yapı Kredisi, haklarında kesilen vergi cezalarına ilişki Anayasa Mahkemesi'ne biresysel başvuruda bulundu. Yapı Kredi'nin başvurusunda, mülkiyet haklarının ihlal edildiği öne sürüldü.
Tokat gibi ret!
Yapı Kredi'nin başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, başvurunun reddine karar verdi. Oy birliği ile alınan kararda, "Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri kullanıldı.