Koç’un kitaplarını çocuklardan uzak tutun

Faruk Arslan İstanbul Eşcinsellik hastalığını Türkiye’de geniş kitlelere bulaştırmak için çabalayan şer şebekeleri gözlerini çocuklarımıza dikti. Minik yavruları hedef alan ve Koç grubuna ait Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarında minicik çocuklara eşcinsel sapkınlığın aşılandığı belirlendi.

ZEHİRLEME SIRASI ÇOCUKLARDA

Türkiye’de hiçbir engelle karşılaşmaksızın dalga dalga yayılan eşcinsellik propagandası bu kez kitaplarla çirkin yüzünü gösterdi. Polonyalı yazar kaleme aldığı ve sapkın telkinlerle bezeli olan “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” adlı 2 kitap, 2017 yılından beri ülkemizde satılıyor. 36 sayfalık her iki kitapta çocuklara hitap eden karikatürlerle, körpe zihinlere sözde haklarını anlatıyor. Çevirisi Burcu Uğuz tarafından yapılan ve Koç grubuna ait Yapı Kredi Yayınları’nın basımını yaptığı kitaplarda 15’er madde yer alıyor. Eşcinsellik sapkınlığını minicik çocuklara bulaştırmayı hedefleyen kitaplarda, hem erkek hem kız çocuklara eşcinsellik tavsiyesinde bulunuluyor. Kitapların 15. maddesinde “İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır: Kız ya da erkek” deniliyor.

“AHLAKİ DEĞERLERİ YIKIP GEÇEN” KİTAPLAR

Aklî melekeleri henüz gelişmemiş çocuklara cinsel yönelim telkinlerinde bulunulmasının yanı sıra bariz şekilde eşcinsellik propagandasının yapıldığı kitaplar “rezilliğin böylesi” dedirtiyor. Kız çocuklara kısa saç, erkek çocuklara saç uzatarak örme gibi fıtrata aykırı önerilerin yer aldığı sinsi kitabın sponsoru ise Uluslararası Af Örgütü. Polonyalı yazar Elisabeth Brami’nin kaleme aldığı çocuklara sapkınlık aşılanan kitabın sloganının, dini inanışlara ve ahlaki değerlere atıfla “Kabul görmüş fikirleri yıkıp geçen bildirge” olması dikkat çekiyor.

BAKANLIK GÖREVE

Yapı Kredi Yayınları’nın hangi amaca hizmet ettiği bariz olan kitabının çocuklardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, Kültür Bakanlığı’nı da ahlak dışı ifadelerle bezeli bu tür kitapların içeriğine müdahalede bulunmaya davet ediyor.