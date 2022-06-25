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Spor Koç'un kibri yüzünden Abdülkerim Aslan oldu!
Spor

Koç'un kibri yüzünden Abdülkerim Aslan oldu!

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transferi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Ali Koç'un Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı bir diyalog, başarılı stoperi Galatasaraylı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 12:45:00 - 2022-06-25 12:46:19
Koç'un kibri yüzünden Abdülkerim Aslan oldu!

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transferi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Ali Koç'un Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı bir diyalog, başarılı stoperi Galatasaraylı yaptı.

Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe'ye transfer olacakken bir anda rotasını Galatasaray'a kırmasının arkasında yatan neden belli oldu. İddialara göre Abdülkerim'in sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile yaşadığı bir diyalog onu Galatasaraylı yaptı.

FENERBAHÇE, KONYASPOR İLE 2.8 MİLYON+500 BİN AVROYA ANLAŞTI

Gazeteci Hakan Can'ın, YouTube hesabından paylaştığı habere göre; Ali Koç, 27 yaşındaki stoper için 2 milyon 800 bin avro ve toplam 500 bin avro tutarındaki bonuslar karşılığında Konyaspor yönetimi ile anlaştı.

ALİ KOÇ'TAN ABDÜLKERİM'E: "SEN BU KADAR PARA EDER MİSİN?"

Başkan Koç transfer görüşmesini bizzat yapmak için Abdülkerim Bardakcı'yı aradı ve, "Ne kadar istiyorsun?" sorusunu yöneltti. Abdülkerim'den "1 milyon avro" cevabını alan Koç, rakamı yüksek bularak sinirlendi ve "Sen bu kadar para eder misin? Karakter açısından da bir sıkıntı görüyorum. Bir sezon iyi futbol oynayıp böyle deli paralar istiyorsunuz" dedi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: NE KADAR PARA VERİRLERSE VERSİNLER FENERBAHÇE'YE GİTMEM

Yeşil beyazlı futbolcu bu sözler üzerine şaşkına dönerken, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'i arayarak "Fenerbahçe size ve bana ne verirse versin ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum" diyerek net bir tavır ortaya koydu.

"BAŞKANIN SİNİRLİ BİR ANINA DENK GELDİ"

Yaşanan bu olaylardan sonra Fenerbahçe'den 2 yönetici devreye girerek "Başkanımızın sinirli bir anına denk geldi" diyerek olayı yumuşatmaya çalışsalar da Abdülkerim fikrini değiştirmedi ve Konyaspor yönetimi de futbolcusunun kararının arkasında durdu..

ALİ KOÇ'UN VERMEDİĞİNİ GALATASARAY VERDİ

Bu arada devreye Galatasaray girdi ve Fenerbahçe'nin önerdiği bonservis bedelini ve Ali Koç'un Abdülkerim için fazla bulduğu maaşı kabul edip transferi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin spor kamuoyuna bomba gibi düşen bu iddia sonrası bir açıklama yapıp yapmayacağı ise şimdiden merak edilir oldu.

 

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

fetonun her etkinliğinin sponsoru kimdi ne duyamadım koçlarımmı

Vejo

Ali koç haklı bir milyon avroymus tl varken bir milyon avro iyiki almamış gs gitmek istemiş gitsin çokta tin birmilyon avro etmez boşver koç u sevmem ama haklı o kadar etmez
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