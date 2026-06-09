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Gündem Koç'un fıkra skandalına DEM'li belediyeden tepki! Kayapınar Belediyesi millete hizmet aracını iptal etti!
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Koç'un fıkra skandalına DEM'li belediyeden tepki! Kayapınar Belediyesi millete hizmet aracını iptal etti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Koç'un fıkra skandalına DEM'li belediyeden tepki! Kayapınar Belediyesi millete hizmet aracını iptal etti!

İzmir'deki bir hastane açılışında anadil ve mahremiyet üzerinden anlattığı fıkra ile kamuoyunda infiale yol açan ve ardından apar topar özür dilemek zorunda kalan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un sözleri, Güneydoğu'da ideolojik bir boykota dönüştü.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri nedeniyle Ford Otosan üretimi araçların alım sürecini iptal ettiğini açıkladı.

İMZA AŞAMASINDAKİ İHALE İPTAL EDİLDİ

Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere açılan ihale kapsamında Ford Otosan üretimi 11 adet Tourneo Courier marka aracın alım sürecinde son aşamaya gelindiği belirtildi. Ancak Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik açıklamalarının kamuoyunda infial yaratması üzerine, söz konusu alım sürecinin tamamen iptal edildiği bildirildi.

 

"SÖYLEMLERİ KABUL ETMİYORUZ"

Belediye Eş Başkanları Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayapınar Belediyesi olarak, Kürt kadınlarını hedef alan, aşağılayıcı ve ayrımcı söylemleri kabul etmiyoruz. Kadın özgürlüğünü ve halkların eşitliğini esas alan bir anlayışla, bu tür yaklaşımların karşısında durduğumuzu açıkça ifade ediyoruz."

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Kararın, DEM Parti’nin yerel yönetim politikalarının bir gereği olduğu aktarılan açıklamada, Kürt kadınlarının demokrasi mücadelesindeki öncü rolüne vurgu yapıldı. Açıklama, "Kürt kadınlarının onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşısında sessiz kalmayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleriyle son buldu.

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