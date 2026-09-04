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Tam otonom Tesla sınıfta kaldı! Washington'daki olay sonrası inceleme başlatıldı!

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Tam otonom Tesla sınıfta kaldı! Washington'daki olay sonrası inceleme başlatıldı!

Washington'da tam tam otonom özelliği devrede olan Tesla karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Karıştığı kazada otomobil ortadan ikiye bölündü.

#1
Foto - Tam otonom Tesla sınıfta kaldı! Washington'daki olay sonrası inceleme başlatıldı!

Geçtiğimiz Çarşamba günü Washington eyaletinin Issaquah kentinde ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Sürücünün beyanına göre FSD (Denetimli Tam Otonom Sürüş) modunda ilerleyen bir Tesla Model X, aniden karşı şeride yönelerek karşı yönden gelen bir Cadillac Escalade ile çarpıştı.

#2
Foto - Tam otonom Tesla sınıfta kaldı! Washington'daki olay sonrası inceleme başlatıldı!

Tesla, karşı yönden gelen SUV ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki hendeğe savruldu. Tanık ifadelerine göre aracın ağırlığı, hızı ve hendeğe düşmesinin etkisiyle Tesla'nın arka kısmının yaklaşık üçte biri gövdeden tamamen koptu. Ağır hasara rağmen kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse olmaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.

#3
Foto - Tam otonom Tesla sınıfta kaldı! Washington'daki olay sonrası inceleme başlatıldı!

Denetimli sürüşte sorumluluk sürücüde Polisin aktardığı bilgilere göre sürücü, kaza anında FSD (Tam Otonom Sürüş) sistemini kullandığını beyan etti. Ancak yetkililer, Tesla'nın bu sistem için kullandığı "Supervised" (Denetimli) ifadesinin kritik bir ayrım olduğunu vurguluyor.

#4
Foto - Tam otonom Tesla sınıfta kaldı! Washington'daki olay sonrası inceleme başlatıldı!

Tesla, sistemin tam otonom olmadığını ve sürücünün yolu sürekli takip ederek gerektiğinde kontrolü ele alması gerektiğini açıkça belirtiyor. Federal güvenlik kılavuzları da benzer şekilde, bu tür sürücü destek sistemlerinin yasal sürüş sorumluluğunu kişiden almadığının altını çiziyor. - Kaynak: donanimhaber.com

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