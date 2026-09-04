Tam otonom Tesla sınıfta kaldı! Washington'daki olay sonrası inceleme başlatıldı!

Tesla, karşı yönden gelen SUV ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki hendeğe savruldu. Tanık ifadelerine göre aracın ağırlığı, hızı ve hendeğe düşmesinin etkisiyle Tesla'nın arka kısmının yaklaşık üçte biri gövdeden tamamen koptu. Ağır hasara rağmen kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse olmaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.