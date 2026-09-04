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Sağlık Tıp tarihinde bir ilk: Domuz böbreğiyle 271 gün hayatta kaldı!
Sağlık

Tıp tarihinde bir ilk: Domuz böbreğiyle 271 gün hayatta kaldı!

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Tıp tarihinde bir ilk: Domuz böbreğiyle 271 gün hayatta kaldı!

ABD’de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakliyle 271 gün boyunca diyalize ihtiyaç duymadan yaşayan hastaya, daha sonra insan donöründen alınan böbrek nakledildi. Gerçekleştirilen operasyonun tıp tarihinde bir ilk olduğu bildirildi.

Tip 2 diyabetle bağlantılı son dönem böbrek yetmezliği olan Tim Andrews adlı hasta, insan donöründen bir böbrek nakli beklediği 271 gün boyunca genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği ile hayatta kaldı.

Ocak 2025’te Massachusetts'te bir hastanede domuz böbreği nakli yapılan Andrews'a nakledilen organ, hastanın 271 gün boyunca diyaliz olmadan hayatta kalmasına olanak sağladı.

Araştırmacılar, Andrews'un vakasını bir insanda domuz böbreği nakli sonrasında kaydedilen en uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi olarak nitelendirirken, ayrıca bu olayın domuz böbreği naklinden insan böbreği nakline yapılan ilk başarılı geçiş olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin reddetme riskini azaltmak ve domuz virüslerinin bulaşmasını önlemek amacıyla 69 genomik değişiklikten geçirilen böbreğin nakledilmesinin ardından Andrews'ta domuz virüsleri ya da diğer domuz patojenlerinin tespit edilmediğini belirtti.

Domuz böbreği 271 günün sonunda Andrews'un bedeninden çıkarıldıktan sonra hastanın geçici olarak diyalize geri döndüğünü aktaran araştırmacılar, hastaya Ocak 2026'da insan donöründen böbrek nakli yapılmasının ardından organın hemen işlev görmeye başladığını belirtti.

Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırma, Mass General Brigham şirketinin akademik tıp merkezleri ve hastanelerinden uzmanlar tarafından yürütüldü.

Araştırmayı yürüten doktorlardan Leonardo Riella, bu vakanın, insan donör organlarının yetersizliğini gidermek için türler arası organ nakli olan "ksenotransplantasyonun" potansiyelini ortaya koyduğunu bildirdi.

Domuz böbreklerinin başlangıçta geçici bir çözüm olarak işlev görebileceğini aktaran Riella, bu organların uzun vadeli güvenlikleri ve dayanıklılıkları kanıtlanabilirse kalıcı bir tedavi seçeneği haline gelebileceğini de ifade etti.

Ancak araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir hastayı kapsadığına ve bağışıklık baskılama stratejilerinin, genetik mühendisliğinin ve organ hasarının izlenmesinin iyileştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırmanın bulguları, "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

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