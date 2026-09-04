Rus isim Türkiye'de yapılan beş büyük hatayı açıkladı: Bu mümkün değilse tartışmayın

Rus seyahat blog yazarı Saşa Konovalova, Türkiye tatilinde para bozdurmadan iletişime, erken girişten plaj ve tur tercihlerine kadar turistlerin yaptığı hatalara ilişkin tavsiyelerini paylaştı.

Konovalova, ilk hata olarak havalimanında yeterince düşünmeden para bozdurulmasını gösterdi. Türkiye’ye avro veya dolarla gelmenin ve dövizi şehirde bozdurmanın daha iyi olduğunu belirten Konovalova, “Türkiye’de her döviz bürosu ruble bozmuyor. Her yerde uygun kur da yok. Gideceğiniz yerde ruble bozdurulup bozdurulmadığını önceden öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Her ihtimale karşı yanınıza yalnızca kendi para biriminizi almamanızı da öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Konovalova, Türk SIM kartı satın almak yerine eSIM kullanılmasını tavsiye etti. Deneyimli gezgin, “Bu işlem 2 dakikada yapılıyor, kayıt için pasaport gerekmiyor. Bu durumda yalnızca internete sahip oluyorsunuz, zaten ihtiyacımız olan da bu. SIM kart hemen çalışıyor, böylece her zaman bağlantıda kalıyorsunuz” dedi.

Erken giriş mümkün değilse tartışmayın

Konovalova ayrıca odaya erken giriş mümkün değilse tartışma çıkarılmamasını tavsiye etti. Bekleme süresinde havuz veya deniz kenarında dinlenilebileceğini belirten Konovalova, plaj tatili sırasında da “kontrolün kaybedilmemesi” gerektiğini ifade etti. Konovalova, “Türkiye’ye geliyordum, denizi görünce sanki kendimi kaybediyordum. Yüzmeye koşuyor ve yemek vakti gelene kadar sudan çıkmıyordum. Sonuç ne oluyordu? Daha ilk gün yanıyordum” ifadelerini kullandı.

Konovalova, bir diğer hatanın ise yerel rehberin cazibesine kapılarak çok sayıda tur satın almak olduğunu belirtti. Rusya’da yaşayan Konovalova, “Size turları duygularınıza kapılarak satın almamanızı tavsiye ediyorum. Rehberle görüşmenin tatilin hemen başında yapılmasının nedeni de bu. Bu sırada son derece pozitif ve enerjiksiniz; henüz etrafınıza bakmaya ve deniz kenarında tembel tembel tatil yapmanın bütün güzelliğini anlamaya fırsat bulamamış oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Konovalova, görüşlerini “Dzen” platformundaki kişisel blogunda paylaştı.