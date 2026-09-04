Murat Alan yazdı: Devir tersine döndü! ABD şimdi Türkiye’den savaş gemisi istiyor

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, “Hurdalara muhtaç ülkeden, ABD’ye gemi satan Türkiye’ye” başlıklı bugünkü yazısında Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşümü değerlendirdi.

Alan, ABD'nin yeni fırkateyn arayışında Japonya ve Güney Kore'nin yanı sıra Türkiye'de üretilen savaş gemilerini de değerlendirmeye aldığı yönündeki haberleri hatırlatarak, özellikle İstanbul sınıfı (İSTİF) fırkateynlerinin Washington'ın gündemine girmesinin Türkiye açısından tarihi önemde olduğunu belirtti.

“BİR ZAMANLAR ABD'NİN HİBE GEMİLERİNE MUHTAÇTIK”

Türkiye'nin bugünkü seviyesinin anlaşılması için geçmişe bakılması gerektiğini ifade eden Alan, 1950'li, 60'lı ve 70'li yıllarda Türk donanmasının ABD'nin hibe ettiği eski savaş gemilerine büyük ölçüde bağımlı olduğunu hatırlattı.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında yeterli amfibi çıkarma gemisinin bulunmaması nedeniyle sivil gemilerin de seferber edildiğine dikkat çeken Alan, yaşanan tecrübelerin Türkiye açısından “Bir daha asla” anlayışının doğmasına katkı sağladığını yazdı.

MİLGEM İLE DENGELER DEĞİŞTİ

Murat Alan, asıl büyük dönüşümün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde savunma sanayisinin stratejik ve milli bir mesele olarak ele alınmasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

MİLGEM projesiyle başlayan süreçte Ada sınıfı korvetlerin ardından İstanbul sınıfı fırkateynlerin geliştirildiğini hatırlatan Alan; ATMACA, MİDLAS, GÖKDENİZ, CENK ve ADVENT gibi yerli sistemlerin Türk savaş gemilerinde kullanılmasını dönüşümün önemli göstergeleri arasında sıraladı.

Türkiye'nin artık yalnızca kendi donanmasının ihtiyaçlarını karşılayan değil, farklı ülkelere savaş gemileri ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.

“BİZ YAPARIZ VE SATARIZ”

Yaşanan değişimi yalnızca teknolojik başarı olarak görmediğini belirten Alan, bunun aynı zamanda bir zihniyet değişimi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin “Biz yapamayız” anlayışından “Biz yaparız ve satarız” özgüvenine geçtiğini ifade eden Alan, gelinen noktayı şu sözlerle özetledi:

“Bir zamanlar ‘şu gemiyi de verin’ diye kapı kapı dolaşan bir ülke, şimdi kapısı çalınan ülke olmuştur.”

Alan, Türkiye'nin savunma sanayisinde artık alıcı konumundan satıcı ve tercih edilen ortak konumuna yükseldiğini belirttiği yazısında önemli detayları okuyucuları ile paylaştı.

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