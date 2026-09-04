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Sağlık
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ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Vücudumuzun ikinci kalbi baldırlarda...

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ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Vücudumuzun ikinci kalbi baldırlarda...

ABD'de yapılan ilginç araştırma bu konuya çok yön verecek cinsten...

#1
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Vücudumuzun ikinci kalbi baldırlarda...

ABD’de yaklaşık 6 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, kanın kalbe geri taşınmasına yardımcı olduğu için “ikinci kalp” olarak nitelenen baldır kaslarının önemini ortaya koydu. Bu kasların pompalama işlevinin zayıf olduğu kişilerde ölüm riskinin iki kattan fazla arttığı belirlendi.

#2
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Vücudumuzun ikinci kalbi baldırlarda...

Araştırmada, kanın bacaklardan kalbe geri taşınmasında baldır kaslarının rolü incelendi. Yürüme, koşma veya parmak ucuna yükselme gibi hareketler sırasında kasılan baldır kaslarının, toplardamarları sıkıştırarak kanın yukarı doğru ilerlemesine yardımcı olduğu belirtildi. Bu mekanizmanın tıp literatüründe vücudun ‘ikinci kalbi’ olarak adlandırıldığı ifade edildi.

#3
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Vücudumuzun ikinci kalbi baldırlarda...

ABD’de bir sağlık merkezi tarafından yaklaşık 6 bin hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, baldır kaslarının kan dolaşımındaki pompalama işlevinin zayıf olmasının sağlık üzerinde olumsuz etkilerle ilişkili olduğu görüldü. Araştırmada, bu kişilerin genel sağlık durumlarının daha hızlı gerilediği ve ölüm risklerinin iki kat arttığı tespit edildi. Uzmanlara göre, bacaklardaki kanın yer çekimine karşı kalbe geri taşınması, baldır kasları ve toplardamarlardaki kapakçıkların birlikte çalışmasıyla mümkün oluyor. Bu sistemin yeterince çalışmaması halinde bacaklarda şişlik, ağrı, ağırlık hissi ve kronik varis gibi dolaşım sorunları görülebiliyor.

#4
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Vücudumuzun ikinci kalbi baldırlarda...

Hareketsiz yaşam tarzı ve saatlerce masa başında oturmanın bu pompalama mekanizmasını devre dışı bıraktığına dikkat çeken araştırmacılar, gün içinde saat başı ayağa kalkıp yürümenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

#5
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Vücudumuzun ikinci kalbi baldırlarda...

Ayağa kalkmanın mümkün olmadığı durumlarda ise otururken topukları kaldırıp indirme hareketinin baldır kaslarını çalıştırarak kan dolaşımına ve kan şekeri dengesine katkı sağlayabileceği kaydedildi. Uzmanlar, bacakta ani gelişen şişlik, kızarıklık veya şiddetli ağrının pıhtı belirtisi olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, haftada en az iki buçuk saat tempolu yürüyüş gibi orta yoğunluklu egzersizlerin yapılmasını tavsiye etti.

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