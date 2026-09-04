ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Vücudumuzun ikinci kalbi baldırlarda...

ABD’de bir sağlık merkezi tarafından yaklaşık 6 bin hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, baldır kaslarının kan dolaşımındaki pompalama işlevinin zayıf olmasının sağlık üzerinde olumsuz etkilerle ilişkili olduğu görüldü. Araştırmada, bu kişilerin genel sağlık durumlarının daha hızlı gerilediği ve ölüm risklerinin iki kat arttığı tespit edildi. Uzmanlara göre, bacaklardaki kanın yer çekimine karşı kalbe geri taşınması, baldır kasları ve toplardamarlardaki kapakçıkların birlikte çalışmasıyla mümkün oluyor. Bu sistemin yeterince çalışmaması halinde bacaklarda şişlik, ağrı, ağırlık hissi ve kronik varis gibi dolaşım sorunları görülebiliyor.