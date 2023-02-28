Koç'un cinliğine bakın! 14 milyonluk deprem bölgesinden rakip firmaları silip atacak

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Aygaz, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıcı etki gösteren depremden sonra sözde bir bağış kampanyası başlattı.

Koç Grubu'na bağlı Aygaz yönetimi kampanyasını "Boş Tüpleriniz Yardıma Dönüşsün" sloganıyla duyurdu.

Yapılan açıklamada, evlerinde boş tüpü olanlara, Aygaz bayilerine tüplerini teslim etmek sureti ile deprem bölgesine katkı yapmaları için çağrıda bulunuldu.

Bari depremde yapmayın!

Aygaz tarafından yapılan duyuruda, " 'Boş Tüpleriniz Yardıma Dönüşsün' kampanyası bölümünde gerekli bilgileri doldurduktan sonra uygulama üzerinde seçtiğiniz bayimizin adresine giderek Aygaz ve Mogaz markalı boş tüplerinizi bayimize teslim edebilirsiniz." ifadeleri kullanılarak, asıl amacın yardım değil, 14 milyonluk deprem bölgesinden diğer firmaları silmek olduğu açık edildi.

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Açıklamada şöyle denildi:

Bir müşteri istediği adetlerde 2 kg. ve 12. Kg. Aygaz ve Mogaz marka boş tüpünü ücretsiz olarak teslim edebilir. Aygaz, kampanya süresini ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.