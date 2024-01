Koç’u 3’e katladı! Verginin 'Bayraktar'ı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Muhtıralar, askeri müdahaleler, krizler, yolsuzluklar, hırsızlıklar, ahlâksızlıklarla hafızalarda yer edinen koalisyon dönemlerine güzellemeler çeken CHP ve medyası “Pes” dedirtiyor.

28 Şubat darbesinin yapıldığı, ülkenin hem siyasi hem sosyal hem de ekonomik çalkantılarla karşı karşıya kaldığı bu dönemlerde servetlerine servet katan isimler ise şaşırtmıyor. AK Parti başa gelmesiyle ekonominin bozulduğunu öne süren, “Erdoğan tarafından Atatürk’ün fabrikaları bir bir satılıyor” yaygarasını koparan CHP zihniyetinin egemen olduğu 1990’larda genelev patroniçesi Matild Manukyan vergi rekorları kırıyordu. Devlet mallarının yağmalandığı ve bankaların hortumlandığı 1990, 1991, 1992, 1993’te Manukyan vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada iken 1994’te 4’üncü basamakta idi.

Sanayiciler öne çıkıyor

Refahyol’un iktidar olmasıyla Manukyan geriye düştü. Necmettin Erbakan’ın üretim ve ihracatla kalkınma modeli sayesinde sanayiciler öne çıktı. 1996’da Aydın Doğan, 1997’de Demir Sabancı vergi rekortmeni oldu. AK Parti’nin başa gelmesi, Recep Tayyip Erdoğan’ın reform üstüne reforma imza atmasıyla ise yerli ve milli isimler vergi rekorunu elden bırakmadı. Bu anlamda son örnek terör örgütlerine inlerine gömen TİHA’ları ve dosta güven, düşmana korku salan Kızılelma’yı üreten Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, Türkiye genelinde en fazla gelir vergisi beyan eden 100 mükellef listesinin başında yer aldı. Bayraktar’a 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı listenin 2, 4, 5, 6, 7’nci sırasında olan mükelleflerin isimleri açıklanmadı. En fazla gelir vergisi tahakkuk eden 3’üncü isim 200 milyon 757 bin 695 lirayla Mustafa Rahmi Koç oldu. Listenin 8’inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9’uncu sırasında İpek Kıraç ve 10’uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

Epey yol kat ettik

Akit’e konuşan Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yahya Özdemir de ekonomi gibi vergi rekortmeni kalitesinin de arttığını vurguladı. Özdemir, şunları ifade etti: “Şu muhakkak ki devletimiz, hükümetimiz savunma sektöründe büyük adımlar attı. Tohumlar yeşermeye, meyveler alınmaya başladı. İHA’lar, SİHA’lar, TİHA’lar üreten Selçuk Bayraktar’ın vergi başarıları buna işaret ediyor. Ülkemiz üretim ve ihracatta epey yol kat etti, ediyor. Dünyada inovasyon, teknoloji odaklı bir yarış var. Yarışta ülkemiz ilk 3’te, iyi bir yerde. Türkiye’nin teknoloji fotoğrafı da çok güzel. Ekonomik ilerlemelere bağlı olarak teknolojide de atılım görülüyor. Bu atılım ülkemizin güvenliğine de olumlu katkı sunuyor. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Terör örgütü PKK durmuyorlar, ülkemize sızmaya çalışıyor. Şükür ki hain örgüte art arda darbeler vuruluyor. Bu darbelerde ülkemizin kuvvetli savunma sanayiinin, Selçuk Bayraktar ve ekibinin payı büyük. Bayraktar ve ekibini tebrik ediyorum. Bayraktar’ın vergi rekorlarına yenilerini eklemesini diliyorum.

Bayraktar’ın 2022 yılı vergi rekortmeni olması memnuniyet verici. Eskiden de rekortmenler oluyordu ama bunların ekonomiye faydaları dokunmuyordu. Genelev patronlarının, ithalatçıların, rantiyecilerin vergi rekorları kırmaları anlam taşımıyordu. Nihayetinde ekonomiye ivme katmak için vergi vermek yetmiyor. Otomotiv sektöründen bir aile ya da birileri rekor kırıyorlardı. Bunlar şu anda futbolu ya da başka şeyleri bahane ederek ülkeyi karıştırmaya girişiyorlar. Bunlar, otomobilleri dışarıdan getirip satarak kazanıyorlardı. Kendileri kazanıyorlardı, ülkeye yararlı olmuyorlardı. Selçuk Bayraktar bu duruma ‘Dur’ dedi, yeni bir dönemi başlattı. Onun bir üretici ve ihracatçı olarak vergi rekortmeni unvanını alması olumlu. Onun bu unvanı elde etmesi ekonominin kalitesi, yerlileşmesi hususunda umut verici. Vergi rekortmenlerinin genelev patronları, ithalatçılar, rantiyeciler değil de yerli ve milli sanayicilerden teşekkül etmesi güzel. Umarız Bayraktar gibi isimler çoğalır. Çünkü o ülkeye, maliyeye kazandırıyor. Bir ekosisteme hayat veriyor. Yazılımı tetikliyor. Yazılımcı, analist adedini artırıyor.”

Bayraktar'a övgü

AK Parti 27’nci Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde 2002 yılında başlayan AK Parti hükümetleri süreci her alanda olduğu gibi iktisadi zeminde de milli bir vasat oluşturdu. Bunu ticarette, ziraatta, sanayide, savunmada üretime katkı sunan firmalara baktığınızda çok net bir biçimde görebiliyorsunuz. ‘AK Parti hükümetlerinden evvel vergi rekortmenleri kimlerdi? 1990’dan 2002’ye dek kimler her sene rekor kırıyordu? Halkın içinden çıkıp dünya çapında ün yapan ve ülke ekonomisine büyük katkı sunan kaç isim vardı’ suallerine cevap aradığınızda farkı görürsünüz. ‘Yok’ denilecek seviyelerden yüzlerce yeni girişimciye, yeni firmaya bu AK Parti hükümetleriyle ulaştık. Burada ‘Daha evvelki vergi rekortmenleri milli değiller’ gibi bir mana çıkarmayalım. Elbette onlar da bizim insanlarımız, elbette onlarda değerliler ama geldiğimiz noktada çok özel simalar ve çok özel firmalar dünyaya milletimizin adını duyuracak kadar zirve işler yapar oldular. Bunlardan birisi son vergi rekortmeni, Selçuk Bayraktar’dır. Muhalif cenah her ne kadar sevmese, tepki gösterse de bölücüler yahut PKK’lılar varlığından büyük ızdırap duysalar Türk milleti onunla iftihar ediyor. Bu noktada altını çizelim ki vergi rekorlarında Matild Manukyan’ların dönemi kapanmıştır. Savunma sanayii firmalarımızı rekorlara taşıyan yolu da ülkemizin yönetim tarzı, Cumhurbaşkanı’mızın milli üslubu açmıştır. Sayın Bayraktar’ı, Baykar firmamızı ve bütün vergi rekortmenlerini tebrik ediyoruz. Tüm rekortmenlerimize ‘Kazancınız bereketli olsun’ diyoruz.”