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Ekonomi Koçtaş'tan evlerini okula dönüştürenlere öneriler
Ekonomi

Koçtaş'tan evlerini okula dönüştürenlere öneriler

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:11:14 -
Koçtaş'tan evlerini okula dönüştürenlere öneriler

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, salgın sürecinden dolayı uzaktan eğitime devam edilen şu günlerde evlerde düzeni değiştirerek uzaktan eğitimi daha verimli kılacak öneriler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş, salgın sürecinde eğitimine evden devam eden, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin ihtiyaç duyacağı ürün ve çözüm önerilerini bir arada sunuyor. Genç odalarından çalışma masalarına, sandalyeden kitaplığa, masa lambalarından saklama kutularına kadar birçok mobilya ve aksesuar ile evlerde düzeni değiştirerek daha verimli çalışma ortamları oluşturmak mümkün oluyor.

Koçtaş uzmanları ders çalışmak için öncelikli ihtiyaçlar olan çalışma masalarının, bilgisayar ya da tablet kullanımı gibi detaylar düşünülerek yeterli boyutta olmasını; farklı yüksekliklere, genişliklere ve oturma derinliklerine sahip olan çalışma sandalyeleri arasından ise kullanıma en uygun olanın seçilmesini tavsiye ediyor.

Kitap, defter ya da diğer ihtiyaçların yanı başında olmasını isteyenler ise raflı çalışma masası seçeneklerini inceleyebilir. Eğer evde bir çalışma masası yoksa ve yemek masası gibi bir alanda ders çalışılacaksa sandalyenin daha konforlu olmasını sağlamak için sırt minderi gibi yardımcılardan destek alınabilir.


- Odaklanmayı kolaylaştıran renkler tercih edilmeli


Verimli çalışma için büyük öneme sahip olan çalışma lambası seçiminde ise ihtiyaç duyulan alanı aydınlatmak ve ışığın istenilen alana yansıtılabilmesi için gövdesi veya başlığı ayarlanabilir masa lambaları tercih edilebilir. Çalışırken odaklanma sorunları yaşanmaması için çalışma alanında az ışık ya da çok parlak ışık yerine yumuşak beyaz ışık kullanılabilir. Uzun ömürlü olan ve akkor ampullere oranla çok daha tasarruflu bir kullanım sunan ve gözü yormayan LED ampuller alan aydınlatmasında tercih edilebilir.

Koçtaş uzmanları çalışma odasında ya da sadece masanın olduğu duvarda odaklanmayı kolaylaştıran ve yaratıcılığı artıran renklerin tercih edilmesini öneriyor. Örneğin siyah renkte bir çalışma masası tercih edenler duvar renklerinde beyaz, açık krem rengi gibi açık renk seçimi yapabilir. Yine dekorasyonun tamamlayıcısı olan tablolar, kalemlik ya da kutular da bu tonlarda tercih edilebilir. Sarı tonlar, mor, lila gibi renklerde tablo ya da duvar kağıtlarıyla odayı renklendirirken yaratıcılığı desteklemek mümkün olabilir.

Düzensiz bir ortam dikkat dağınıklığına sebep olabiliyor. Bunun için Koçtaş uzmanları ders çalışılacak alanın ve çalışma masasının her zaman özellikle de ders sırasında düzenli olmasını öneriyor. Çalışma alanında düzeni sağlamak için kitaplık, raf ve saklama kutuları kullanılabilir.

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