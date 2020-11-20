  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Koçtaş'ta şahane cuma indirimleri başlıyor
Ekonomi

Koçtaş'ta şahane cuma indirimleri başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:54:02 -
Koçtaş'ta şahane cuma indirimleri başlıyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, yılın son günlerinde müşterilerine "Yüzde 100 Ekonomik Şahane Cuma" kampanyasıyla indirimler sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamada, 23-30 Kasım'da arasında indirimlerden yararlanmak isteyenlerin Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebileceği bildirildi.Firma, "Yüzde 100 Ekonomik Şahane Cuma" kampanyasındaki indirimleriyle, zamanın büyük bir kısmının geçirildiği yaşam alanlarına yenilik katmak isteyen müşterilerine fırsat sunuyor. Koçtaş, bahçe, kamp malzemeleri, aydınlatma, mobilya, banyo, mutfak ve el aletleri gibi kategorilerde yüzlerce çeşit ürünü kapsayan indirim kampanyasını başlatıyor.

Kampanya kapsamında, kamp sandalyesi, bahçe oturma grubu, avize, masa lambası, sürgülü gardırop, ızgara ve tost makinesi gibi yüzlerce ürün kaçırılmayacak fiyatlarla Koçtaş mağazalarında, koctas.com.tr’de ve Koçtaş mobil uygulamasında yerini alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara
Dünya

Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken Hindistan'da mide bulandıran anlara kameralara yansıdı. Hindistan'ın yöresel etkin..
Ulusalcı yazarlar artık İsviçre işçisi: Satıldılar!
Medya

Ulusalcı yazarlar artık İsviçre işçisi: Satıldılar!

Sözcü Gazetesi, merkezi İsviçre'de bulunan Beme Media A.G isimli şirket tarafından satın alındı. Sözcü ve Korkusuz'un ulusalcı yazarları Uğu..
Karamollaoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması! Akşener panikledi
Gündem

Karamollaoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması! Akşener panikledi

Millet ittifakı üyeleri CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve terör sevici HDP'nin yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı iddiası Saadet Pa..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay