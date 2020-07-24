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Aktüel

Koçtaş'ta buzdolabı ve derin dondurucular uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:51:01 -
Koçtaş'ta buzdolabı ve derin dondurucular uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Mevsiminde toplanan sebzeleri veya etleri ilk günkü tazeliğiyle koruyan derin dondurucular ile yiyecek ve içecekleri serin ve taze tutan buzdolapları en uygun fiyat garantisiyle Koçtaş’ta müşterilerle buluşuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunan firma, derin dondurucular ve buzdolaplarını avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

Firma, hem yaz sıcaklarında yiyeceklerini daha uzun süre muhafaza etmek isteyenlere hem de yaz sebzelerini saklamak üzere kış hazırlıkları yapanlara derin dondurucu seçimi konusunda önerilerde de bulunuyor.

Derin dondurucu almak isteyenlerin, öncelikli olarak ihtiyaç duydukları kapasiteyi ve konumlandıracakları alanın ölçülerini belirlemesi gerekiyor. Çekmeceli ve sandık tipi olmak üzere iki tip bulunan derin dondurucular arasından konumlandırmak istenen alanın genişliği, yüksekliği gibi kriterler doğrultusunda tercih yapılabiliyor.

Buzdolabı ya da derin dondurucunun A+++, A++, A+ ya da A gibi üst enerji sınıflarına dâhil olması, fazla enerji tüketiminin önüne geçiyor ve tasarruf yapılmasını sağlıyor. Bu nedenle Koçtaş, yüksek enerji sınıfları arasından tercih yapılmasını öneriyor.

Koçtaş’ta bulunan Türkiye’nin ve dünyanın seçkin beyaz eşya markalı buzdolabı ya da derin dondurucularına en uygun fiyatlarla ulaşmak isteyenler “Sıfır Tolerans” önlemleriyle açılan Koçtaş mağazalarını, Koçtaş mobil uygulamasını ve koctas.com.tr’yi ziyaret edebiliyor veya 0 850 209 50 50'den Koçtaş Çözüm Merkezi’ni arayabiliyor.

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