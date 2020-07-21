Koçtaş," Sosyal Hayatı Destek Kredisi" uygulamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Kamu bankalarının hazırladığı Sosyal Hayatı Destek Kredisi uygulamasına katılan Koçtaş, Vakıfbank ile yaptığı iş birliği çerçevesinde müşterilerine 6 ay ödemesiz, 60 aya varan vadelerle ve yüzde 0,82 faizle kredi kullanabilme imkanı sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre şirket, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ile mücadele kapsamında, Vakıfbank iş birliği ile Sosyal Hayatı Destek Kredisi uygulamasına katıldı.

Hem yerli üretim yapan tedarikçilerine destek olmak hem de müşterilerin alım gücüne katkı sağlamak amacıyla uygulamaya katılan Koçtaş, yapılan alışverişlerde 3 binden 30 bin TL'ye kadar, azami 6 ay ödemesiz dönemli, azami 60 ay vade ve aylık yüzde 0,82 faiz ile kredi imkanı sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, pandemi sürecinin başından bu yana koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok proje hayata geçirdiklerini aktardı.

Şimdi de normalleşme süreciyle birlikte, koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla üstlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirten Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"Vakıfbank ile yaptığımız iş birliği kapsamında müşterilerimizin alım gücüne katkıda bulunmak için çok uygun şartlarla kredi kullanabilme imkanı sunuyoruz. Evde geçirilen zamanın artmasına paralel olarak tadilat ve ev yenileme ihtiyacının da artması, yazın gelmesiyle birlikte bahçe sezonunun açılması, düğünlerin başlaması gibi sebeplerle çeşitli ürün gruplarına yoğun ilgi söz konusu. Yaşam alanlarını güzelleştirmek ve keyifli zaman geçirmek isteyenler mobilya ve dekorasyon ürünlerine yönelirken, proje bazlı banyo, seramik gibi kategorilerimiz bu süreçte oldukça öne çıktı.

Evde tamirat işlerinin artması sonucu el aletleri kategorisine de büyük ilgi oluştu. Düğünlerin başlamasıyla birlikte beyaz eşya ürünleri de tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ürün gruplarından biri. Sosyal Hayatı Destek Kredisi ile evlenenlerin ve evini yenileyenlerin bu ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılıyoruz. Türkiye çapında 105 mağazamızda, müşterilerimizi bu fırsattan yararlanmaya çağırıyoruz."







