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Aktüel

Koca:"Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla"

Yeniakit Publisher
2020-07-09 20:07:18 -
Koca:"Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla"
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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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