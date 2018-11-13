Kocatepe-Merter ve Yenikapı-Kirazlı seferleri neden yapılamıyor?

Metro hatları İstanbul ulaşımının vazgeçilmezleri arasında bulunmakta. İşine gitmek isteyen çalışanların okula gitmek isteyen öğrencilerin ilk tercihleri arasında bulunan metro hatlarında uluşan bir arıza nedeniyle vatandaşlar sıkıntı yaşamakta. Bu sıkıntılardan biri de İstanbul, Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle yaşandı.

29 Ekim'de ilk etabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı İstanbul Havalimanı'na ulaşım kolaylıkla sağlanıyor. İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen vatandaşlar için farklı alternatifler sunulmakta.

İstanbul Havalimanı'na nasıl giderim? HAVAİST hatları neler?

İstanbul, Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki teknik bir arıza nedeniyle Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı seferleri yapılamıyor.