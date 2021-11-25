Kocasını öldürmek için siteye başvurunca enselendi

Amerika'da bir kadın, şaka amaçlı kurulan ve ismi "tetikçi tut" anlamına gelen bir web sitesini gerçek sandı. Wendy Wein isimli kadın, kocasını öldürmek için plan yaparak siteye başvurunca polis tarafından yakalandı. Wein, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şaka amaçlı kurulan ve ismi “tetikçi tut” anlamına gelen rentahitman.com’u gerçek zanneden Michiganlı 52 yaşındaki Wendy Wein, eski kocasının öldürülmesi için 5000 dolar teklif etti. Wein, site sahibinin polise başvurmasıyla yakalandı.

RentAHitman.com web sitesi ziyaretçilere basit bir soru soruyor: “Çözülmesi gereken bir sorununuz mu var?” İnsanların çoğunluğu web sitesinin bir şaka olduğunu anlasa da ciddiye alıp cinayet talebinde bulunanlar da oluyor. Wein da bu insanlardan biri.

Wein kısa süre önce, RentAHitman.com’un şaka amaçlı kurulduğunu ve eski kocasını öldürmesi için başkasını ikna etmeye çalışmanın şaka olmadığını, gerçek dünyada sonuçları olabileceğini öğrendi. 52 yaşındaki kadın, bu ayın başlarında, cinayeti teşvik etmekten ve bir suç işlemek için bilgisayar kullanmaktan suçlu bulundu. Savunma anlaşmasına göre, Wein en az dokuz yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Monroe News’e göre, ocak ayında Monroe County’nin Michigan’daki 38. Devre Mahkemesi Yargıcı Daniel White tarafından mahkûm edilecek.

Wein, aslında gizli bir polis dedektifi olan web sitesinin saha ajanlarından biriyle, yapmak istediği iş hakkında konuşmak için görüşmeyi kabul etti. Sitenin sahibi Bob Innes polisle temasa geçti ve Wein’in başkaları için gerçek bir tehdit olduğunu belirledi.

Wein polis dedektifine eski kocasının bir sübyancı olduğunu bildirdi ve onu ayrıntılı olarak tarif ederek ev adresini, işe gittiği saati ve eve geldiği saati verdi. Polis dedektifine cinayet için 200 dolarlık bir peşinat vermeye başladı ve kocasıyla ilgilenildiğinde 5.000 dolar vermeyi kabul etti. Wein, karşılaşmadan kısa bir süre sonra tutuklandı.