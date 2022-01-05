Kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 52 yaşındaki kadın ile kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, eşini ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası polise teslim olan kadın gözaltına alındı.

Olay, Beyşehir’in merkez Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semtinde 40892 numaralı sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa Koç (48) ile çocuklarının gözü önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağını eline alan Fatma K., çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde bıçağın Mustafa Koç’un kalbine isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.