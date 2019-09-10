Kocasinanlı kadınlardan ekonomiye can suyu

Kocasinan Belediyesi tarafından Kocasinan Akademi çatısı altında verilen el işi kurslarına katılan kadınlar, ortaya çıkardıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Kursiyerler aynı zamanda kursta edindikleri becerilerle geleceğe daha donanımlı hazırlanıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların Kocasinan Akademi’de verilen kurslarla bir yandan yeni meslekler öğrenirken diğer taraftan ise aile bütçesine önemli ölçüde katkı sağladıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek; “Hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitim açısından kendilerini geliştirerek, meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda kadınlar için Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan ve Erciyesevler tesislerimizde bir çok branşta kurslar veriyoruz. Bu kurslar sayesinde kadınlarımıza meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlıyoruz. Böylelikle hanım kardeşlerimiz öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisi’ndeki Dekoratif Ahşap Süslemeleri Eğitmeni Serpil Kıyak, düzenlenen eğitimler hakkında bilgiler vererek “Kursumuzda ilk olarak ahşap boyamayla başlıyoruz. Sonrasında ise polyester, cam ve çömlek boyamaları nasıl yapılır onları anlatıyoruz. Hanımlarımız, ortaya çok güzel eserler çıkarıyorlar. Ahşap boyamalarımızı hep beraber büyük bir keyif alarak yapıyoruz.” diye konuştu.

Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisindeki El Sanatları Eğitmeni Firuzan Bozkurt da geri dönüşüm ürünleri kullanarak ekonomiye katkı sağladıklarını belirtti.

Kadınlar ise kurslar sayesinde hayata yeniden bağlandıklarını belirterek, böyle güzel imkanı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.