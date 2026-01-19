  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım" SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu Tokat–Musul hattında yeni dönem: Yatırım ve istihdam masada! Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var Fransa da Abdi’ye sırtını döndü: Suriye’ye entegre olmak zorundasın! Suriye ordusundan yeni operasyon kararı! Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi Rakka düştü, ABD'den Şara'ya ziyaret
Yerel Kocasinan'da can pazarı! Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Yerel

Kocasinan'da can pazarı! Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kocasinan'da can pazarı! Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 4114. Sokak’ta meydana gele trafik kazasında, M.D. yönetimindeki 34 DAN 527 plakalı otomobille F.S. yönetimindeki 38 BB 887 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüler M.D. ve F.S. ile otomobilde bulunan yolcu M.S.T.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından otomobil ve kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İyi Parti’de seçim tiyatrosu: Tek adaylı yarışı Dervişoğlu kazandı
İyi Parti’de seçim tiyatrosu: Tek adaylı yarışı Dervişoğlu kazandı

Siyaset

İyi Parti’de seçim tiyatrosu: Tek adaylı yarışı Dervişoğlu kazandı

Düzce'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü
Düzce'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

Yerel

Düzce'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan tarihi mesaj: "Bu tüm Suriyelilerin kazancıdır!"
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan tarihi mesaj: "Bu tüm Suriyelilerin kazancıdır!"

Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan tarihi mesaj: "Bu tüm Suriyelilerin kazancıdır!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23