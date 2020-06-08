  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kızılay’a kan bağışı kampanyası

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay’a kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:39:36 -
Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kızılay’a kan bağışı kampanyası

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay’a kan bağışı kampanyası başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk de, kan bağışında bulundu.


Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya kapsamında, yöneticiler, okul müdürleri ile veliler Kızılay’a kan bağışında bulunacak. Kampanya kapsamında Beyazşehir İMKB İlkokulu’nda kan bağışında bulunuldu. Kampanya kapsamında Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk de, kan verdi.


Kampanya hakkında bilgiler veren Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, “Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okul müdürleri, idareciler, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimizle birlikte Kızılay’a kan bağışı kampanyası düzenledik. İyi bir katılım var. Kan bağışında tarihi bir rekor kırmayı düşünüyoruz. Bugünlerde ver her zaman devletimizin yanındayız. Bizler üzerimize düşen görevi yapacağız. İdarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin de yapacağından eminim. Kızılay’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı