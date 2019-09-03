0553 313 94 23

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın defnedildi.

03 Eylül 2019 Salı 18:01
Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Boşanma aşamasında eşi M.Ç. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Sibel Ç'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak,Fatih Sultan Mehmet Camisine getirildi.

Sibel Ç, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığına defnedildi.

Bu arada, cenaze törenine katılan Sibel Ç.'nin11 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızı da göz yaşı döktü.

Cenaze namazına, Sibel Ç'nin ailesi, akrabaları ve vatandaşları, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca katıldı.

Öte yandan, olaydan sonra firar eden M.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün meydana gelen olayda, M.Ç,12 yıllık evli oldukları bildirilen boşanma aşamasındaki eşi Sibel Ç'yi öldürdükten sonra kaçmıştı. Çiftin yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:01
  1. AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca
  3. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu
  4. Fatih Sultan Mehmet Camisi
  5. Derbent Mezarlığı
  6. Aşağıkayabaşı Mahallesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’e metro ne zaman yapılacak? Mersin metrosu hatları nereden geçecek?
    1. Mersin’e metro ne zaman yapılacak?..
    2. FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan..
    3. Netflix'ten "Türkiye'de devam"..
    4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü..
    5. ÖSYM 2019 Üniversite boş kontenjanları..
    6. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    7. "Terör örgütünü, Doğu ve..
    8. Başkan Sarı’dan Zabıta Teşkilatı’na..
    9. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    10. Bayburt Belediyesinden yoğun mesai
    11. Ordu’da uyuşturucuya geçit yok
    12. Bilecik’te “Önce Yaya” çizgi çalışması..
    13. Bakan Soylu: "Amerika LGBT’ye 22..
    14. A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası..
    15. 12 Dev Adam, ABD'yi elinden kaçırdı
    16. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    17. "Türk iş adamları Ruanda'da birçok..
    18. Kadın kaymakam işçilerle fındık topladı
    19. Türkiye ABD maçı kaç kaç bitti?
    20. Lösemi hastası minik Nursima’dan acı..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız