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Kocası için bedelli askerlik kredisi çeken kadın perişan oldu

6 yıllık eşi için bedelli askerlik kredisi çeken kadına, evi terk eden kocası tarafından boşanma davası açtı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:27
Kocası için bedelli askerlik kredisi çeken kadın perişan oldu

İstanbul'da, eşine bedelli askerlik kredisi çektiren işsiz koca, evi terk edip boşanma davası açtı. Genç kadın kendisine boşanma davası açan eşinin bedelli kredisini ödemek zorunda kaldı. Ardından da bankadan çekilen 22 bin liralık kredi ve faizin kendisine ödenmesi için tazminat davası açtı.

6 yıllık evliydi, askerlik yapmamıştı

İstanbul'da yaşayan F.B isimli kadın 6 yıllık evliydi ve eşi askerlik yapmamıştı. 2015 yılında bedelli askerlik çıktı. Eşi genç kadına bedelli askerlikten faydalanmak istediğini söyledi ancak o dönemde çalışmıyordu.

Bedelli kredisi çektirdi

Genç kadından bedelli için kredi çekmesini istedi. Eşi işe başladığında ödemesi şartıyla genç kadın bankadan ihtiyaç kredisi çekti. Aynı gün çekilen para Milli Savunma Bakanlığı'na yatırılarak bedelli askerlik ücreti ödendi.

Evi terk edip boşanma davası açtı

Bir süre sonra ise çiftin evlilikleri bozuldu. Adam evi terk etti. F.B. kocasından kredinin taksitlerini ödemesini istedi ancak eşi A.B. bu borcu ödeyemeyeceğini söyledi.

Kadın tazminat davası açtı

Genç kadın kendisine boşanma davası açan eşinin bedelli kredisini ödemek zorunda kaldı. Ardından da bankadan çekilen 22 bin liralık kredi ve faizin kendisine ödenmesi için tazminat davası açtı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:27
  1. İstanbul
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Bedelli Askerlik

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