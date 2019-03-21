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Kocaoğlu’ndan Zeybekci’ye yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi’nin "Belediye’nin paralarını ne ettiniz?" sorusuna Ödemiş’ten çifte yanıt geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:43
Kocaoğlu’ndan Zeybekci’ye yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi’nin "Belediye’nin paralarını ne ettiniz?" sorusuna Ödemiş’ten çifte yanıt geldi. Başkan Aziz Kocaoğlu, "Biz mahkeme karşısında kuruş kuruş hesabımızı verdik. Peki sizin harcamalarınız, evraklarınız hiç incelendi mi?" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ödemiş’le sürdürdüğü ilçe turları sırasında Küçük Menderesli üreticiler tarafından coşkuyla karşılandı. Bademli Fidancılık Kooperatifi’nin 7 bin 500 metrekarelik Anaç ve Fidan Üretim Serasını gezen Başkan Kocaoğlu, Kooperatif Başkanı Mehmet Selçuk Bilgi’den bilgi aldı. Kocaoğlu, kendisine teşekkür eden kooperatif üyelerine, "Biz bir kapı açmaya çalıştık. Bu kapıdan girerek ilerleyenlerden Allah razı olsun" dedi. Ardından Bademli, Ovakent, Konaklı, Balabanlı ve Kazanlı mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına, ilçe turu sırasında; İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ve İlçe Başkanı Hamdi Halis de eşlik etti.


Bademli girişinde ortaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle ve pankartlarla karşılanan Başkan Aziz Kocaoğlu, çocuklarla birlikte kendi adının verildiği çınar fidanını dikti.Öğrencilerin yazdığı şiirler de başkanı oldukça duygulandırdı.


Bademli merkezinde bir konuşma yapan Kocaoğlu, kendisine "Belediye’nin paraları nerede?" diye soran AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi’ye de yanıt verdi. Kocaoğlu, "Bize ’belediyenin paraları ne ettiniz?’ diye soranlar, kendinden bilir işi. Biz harcamalarımızın hesabını yıllar süren mahkemelerde verdik. Tek kuruş suistimal bulunamadı. Peki siz hiç incelendiniz mi? Evraklarınız, harcamalarınızı hiç incelendi mi? Hiç hesap verdiniz mi? Hayır. Çünkü hep iktidarın şemsiyesi altında oldunuz" diye konuştu.


Başkan Kocaoğlu’nun ardından söz isteyen Bademlili üretici Nevin Dereli de, "AK Parti adayı bu soruyu bize sorsun. O paralar bizde. O paralar fidan üreticisinde, süt üreticisinde. Siz hem bu topraklara hem de yüreğimize Aziz tohumları bıraktınız" dedi.


Bademli Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Sever ise şunları söyledi:


"Bu kooperatifi 19 kişiyle 1968 yılında bu kooperatifi kurduk.Bir tek personelin maaşını nasıl ödeyeceğimizi düşünürken, sizin desteklerinizle bugün 300 kişiye ekmek veriyoruz."


Bademli Mahallesi Muhtarı Ahmet Baş ise Başkan Kocaoğlu’na mahalleye verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi verdi. CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş de yaptığı konuşmada, 15 yıl içinde yerelde kalkınmanın gerçek anlamda yerelden başlayacağının en güzel örneklerini dünyaya gösteren Başkan Kocaoğlu’na teşekkür ederek, "Başkanımız ’vedaya geldim’ diyor; ama biz bunu bir veda olarak düşünmüyoruz. Sık sık buluşup kendisinin bilgi ve deneyiminden yararlanacağız. Allah herkese böyle bir ayrılık nasip etsin. Başkanımız sevgi ekti, sevgi biçiyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:43
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