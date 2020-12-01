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Spor Kocaelispor'un Anagold 24Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon maçları ertelendi
Spor

Kocaelispor'un Anagold 24Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon maçları ertelendi

Kulüpte koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 17'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:49:07 -
Kocaelispor'un Anagold 24Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon maçları ertelendi

KOCAELİ (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu sayısının 17'ye yükselmesi nedeniyle Anagold 24 Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon maçları ertelendi.

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 17'ye ulaştığı, bu nedenle de ligdeki Anagold 24Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon müsabakalarının ertelendiğini kaydetti.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcuların izolasyon ve tedavilerinin tesislerde yapıldığını aktaran Yılmaz, "Diğer oyuncularımız izinli olup, 4 Aralık Cuma günü çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerdir. Ülkemizde, şehrimizde, hatta takımımızda Kovid-19 vakaları bulunması nedeniyle tesislerimiz bir sonraki bilgilendirmeye kadar karantina altına alınacak ve dışardan girişe müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Yılmaz, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan kulüp başkanvekili Engin Koyun'a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.


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