Dermatologlar tek bir seste birleşiyor: Cildinizdeki sivilcelerin gizli sebebi banyonuzda saklı!

Ev düzeni ve temizliği söz konusu olduğunda herkesin kendine göre kuralları var. Ancak iş banyo havlularını ne sıklıkta yıkamanız gerektiğine geldiğinde, mikrobiyologlar ve dermatologlar tek bir seste birleşiyor. Islak ve nemli kalan havlular, sandığınızdan çok daha kısa sürede tam bir bakteri yuvasına dönüşebiliyor ve doğrudan cilt sorunlarına yol açabilir. Peki, havluları gerçekten ne sıklıkta yıkamalıyız?