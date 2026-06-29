Dermatologlar tek bir seste birleşiyor: Cildinizdeki sivilcelerin gizli sebebi banyonuzda saklı!
Cildinizdeki sivilcelerin gizli sebebi banyonuzda saklı olduğunu biliyor muydunuz?
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Cildinizdeki sivilcelerin gizli sebebi banyonuzda saklı olduğunu biliyor muydunuz?
Ev düzeni ve temizliği söz konusu olduğunda herkesin kendine göre kuralları var. Ancak iş banyo havlularını ne sıklıkta yıkamanız gerektiğine geldiğinde, mikrobiyologlar ve dermatologlar tek bir seste birleşiyor. Islak ve nemli kalan havlular, sandığınızdan çok daha kısa sürede tam bir bakteri yuvasına dönüşebiliyor ve doğrudan cilt sorunlarına yol açabilir. Peki, havluları gerçekten ne sıklıkta yıkamalıyız?
Gözle görülmeyen tehlike banyonuzda gizleniyor olabilir! Temizlenmek için duşa girip çıktığımızda, kurulandığımız havluların tamamen temiz olduğunu düşünürüz. Ancak uzmanlar uyarıyor: Havlular mikrop ve bakterilerin üremesi için en elverişli ortamlardan biridir.
Mikrobiyolog Jason Tetro, havlularda biriken mikrop seviyelerine dikkat çekerek, "Havlular en azından haftada bir kez mutlaka yıkanmalıdır" diyor. Yapılan araştırmalar, bir hafta boyunca kullanılan havlularda yüz binlerce, hatta milyonlarca bakteri üretebileceğini gösteriyor. Bu bakteriler cildinize geri transfer olduğunda ise kötü kokuya ve ciddi cilt enfeksiyonlarına yol açabiliyor.
Dermatolog Dr. Kristina Collins, duştan sonra havluya sadece su değil; ölü deri hücreleri, bakteri ve mantarların da geçtiğini belirtiyor. Dr. Collins'e göre; yüz sivilceleri, vücut aknesi ve kıl kökü iltihabı (folikülit) gibi rahatsızlıklar kirli havlu kullanımı nedeniyle tetiklenebiliyor.
BANYO VE YÜZ HAVLULARI: Cilt problemi veya egzama sorunu yaşayanların havlularını 3 ila 4 kullanımda bir değiştirmesi gerekiyor.
EL HAVLULARI: Gün içinde çok sık kullanılan ve dışkı kaynaklı bakterilere (E. coli) maruz kalma riski yüksek olan el havlularının ise en geç iki günde bir yıkanması şart.
HAVLU YIKARKEN EN SIK YAPILAN 3 HATA! Çamaşır ve tekstil bakım uzmanı Patric Richardson, havluları temizlerken aslında onlara zarar verdiğimizi söylüyor. İşte havlu yıkarken kaçınmanız gerekenler: YANLIŞ MİKTARDA DETERJAN KULLANMAK: Fazla deterjan havlu liflerinde kalıntı bırakır. Bu kalıntı havlunun emiciliğini azaltır ve havludan gelen o ekşi, küf benzeri kokunun ana sebebidir. Tam bir yük havlu için sadece iki yemek kaşığı deterjan yeterlidir.
YUMUŞATICI KULLANMAK: Yumuşatıcılar havluların su emme kapasitesini düşürür. Yumuşaklık ve güzel koku için kurutma makinesine birkaç damla limon otu veya bergamot yağı damlatılmış yün kurutma topları atabilirsiniz. BEYAZ HAVLULARA ÇAMAŞIR SUYU DÖKMEK: Beyaz havluların parlak görünmesi için üretimde mavi boya kullanılır. Çamaşır suyu bu boyayı sökerek havlularınızın zamanla kirli ve sararmış görünmesine neden olur.
Havlunun nerede kuruduğu da en az nasıl yıkandığı kadar önemli. Banyonun içindeki sıcak ve nemli hava; bakteri, maya ve mantarların hızla üremesine neden olur. Bu yüzden nemli havlularınızı banyo kapısının dışındaki bir askıya veya yatak odası gibi kuru bir ortama asarak kurutmalısınız.
Mikrobiyolog Tetro, banyo paspaslarının da haftada bir kez sıcak suyla veya sitrik asit içeren dezenfektanlarla yıkanması gerektiğinin altını çiziyor. Sürekli nemli kalan pelüş paspaslar binlerce mikroorganizmaya ev sahipliği yapıyor.
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