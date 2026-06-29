Fenerbahçe’de kabus devam ediyor! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şoku
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni sezon için büyük umutlarla transfer ettiği Vedat Muriqi, antrenman sırasında hissettiği ağrı üzerine sahayı sedye ile terk etti. İşte detaylar...
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni sezon için büyük umutlarla transfer ettiği Vedat Muriqi, antrenman sırasında hissettiği ağrı üzerine sahayı sedye ile terk etti. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda yaptığı kamp ile birlikte başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriqi, gerçekleştirilen idmanda adalesinde ağrı hissetti.
. Ağrının artması üzerine Muriqi, sağlık ekibinin müdahalesiyle sedyeyle saha kenarına alındı ve antrenmanı yarıda bıraktı.
Kosovalı golcünün durumu MR sonrası netlik kazanacak.
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