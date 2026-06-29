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Fenerbahçe’de kabus devam ediyor! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şoku

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Fenerbahçe’de kabus devam ediyor! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şoku

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni sezon için büyük umutlarla transfer ettiği Vedat Muriqi, antrenman sırasında hissettiği ağrı üzerine sahayı sedye ile terk etti. İşte detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe’de kabus devam ediyor! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şoku

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda yaptığı kamp ile birlikte başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Fenerbahçe’de kabus devam ediyor! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şoku

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriqi, gerçekleştirilen idmanda adalesinde ağrı hissetti.

#3
Foto - Fenerbahçe’de kabus devam ediyor! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şoku

. Ağrının artması üzerine Muriqi, sağlık ekibinin müdahalesiyle sedyeyle saha kenarına alındı ve antrenmanı yarıda bıraktı.

#4
Foto - Fenerbahçe’de kabus devam ediyor! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şoku

Kosovalı golcünün durumu MR sonrası netlik kazanacak.

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