CHP Manisa milletvekili Özel’in ışıltılı günleri geride kaldı! Helikopterden indi kamyona bindi!

Sebahattin Ayan İstanbul

Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan ve ilk iş gözlüğünü çıkarıp saçına şekillendirici wax kullanan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in ışıltı günleri geride kaldı. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nı izlemek üzere gittiği Fransa’da içkinin su gibi aktığı “after party”ler düzenleyen, Uşak Belediyesi’nin kasasından 7.7 milyon TL harcanarak döşemeleri yenilenen Vito aracı kullanan ve son olarak satın almak için 10 milyon dolarlık helikopter ile 31 milyonluk Maybach makam otomobili baktığı deşifre olan Özel, dün Gaziantep’te kamyonet kasasında miting düzenledi

‘NE OLDUM’ DEMEMELİ

‘Pembe çizgili gebelik testi’ satarak başladığı ticaret hayatında Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreterlik görevine yükselen ve himayesine girdiği Ekrem İmamoğlu sayesinde lüks ve şatafata boğulan Özgür Özel, yine başa döndü. AK Parti iktidarını yıpratmak ve ekonomiyi durdurmak için boykot çağrıları yapan, mutlak butlan kararı sonrası ise genel merkezden kovularak ortada kalan Özel üzerine çıktığı kamyon kasasında kısa bir konuşma yaparken, dinleyici sayısının azlığı dikkatlerden kaçmadı. Manisa’da bir benzinlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile adaylık pazarlığı yaptığı iddia edilen, Uşak’ın uçkur düşkünü eski Başkanı Özkan Yalım’dan 200 bini bahçe duvarında, 1 milyonu mavi valizde olmak üzere para aldığı öne sürülen Özel’in acınası hali, yolsuzluk iddialarına susanların hazin sonu olarak değerlendirildi.

LOSER’DAN GARİBAN EDEBİYATINA

CHP Manisa Milletvekilliği sıfatı dışında elinde bir şey kalmayan Özgür Özel’in kamyon kasasındaki görüntülerini değerlendiren Avukat Mehmet Yıldırım şunları söyledi: “Üç yıldır CHP’nin hazineden aldığı paraları ve belediyelerinin imkânlarını kullanan Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası kamyon kasalarında miting programları yapmaya başladı. Genel başkan olur olmaz imaj çalışması yaparak gözlüğünü atan, Paris’te yüz binlerce euro vererek kiraladıkları saraylarda şarap eşliğinde balo düzenleyen, içerisini belediye parasıyla yenilediği makam araçlarını kullanan Özel, artık gariban edebiyatıyla siyasette tutunmaya çalışıyor.

HANGİ ÖZEL’E İNANACAĞIZ?

“Oysa daha dün Özkan Yalım, Özel için helikopter satın almak için girişimlerde bulunduğunu, 31 milyonluk makam aracı satın almak amacıyla pazarlıklar yaptığını söyledi. Ne kadar aldatıcı bir siyaset anlayışı. Bizde halk olarak hangi Özgür Özel’e inanacağız? Bukalemun gibi kılık değiştiriyorlar. CHP ellerindeyken güllük gülistanlık bir hayat sürenler kendileri değilmiş gibi şimdi gariban edebiyatıyla siyasette yer tutmak istiyorlar. Oysa kendi adamları her gün kendilerinden istenen rüşvetleri anlatıyorlar. Bu ülkede daha önce siyaseti hiç bu kadar kirleten siyasetçiler görülmemişti. Özel ile İmamoğlu sayesinde bunu da görmüş olduk.”

GAZI DA HAVASI DA ÇABUK SÖNDÜ

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Esen İngiliz rüzgarının etkisinden midir yoksa Türk solunun kendisini gazlamasından mı bilinmez lakin bir ara yelkenleri fena şişirilen ‘Tuvalet terliği’ namzetlilerin, ‘Seni Cumhurbaşkanı yapacağız!’ Rüzgârı kısa sürdü! Kısa sürse de gördük ki büyük şehirleri ele geçirmeleri üzerine yolsuzluk, rüşvet, çökme işleriyle elde ettikleri gelirler ile önce namusu aldığı maaş kadar olan medya mensupları, derken satın alınan parti delegeleri ile tertiplenen kongre ve ele geçirilen parti, işadamları vs. Paranın etkisiyle azgınlaşan ihtirasları dur durak bilmezken, kendilerini zıvanadan çıkarmış.

Attan inip eşekten düşmek bu

“Bu organize suç örgütünün elebaşları havada, karada, denizde bulduklarına yapıştırmışlar, tuttuklarını öpmüşler! Şimdi ise kamyon kasasında miting!.. Attan inip eşekten düşmek böyle bir şey olsa gerek! Deniz bitince arkalarında ne partizan desteği ne de medya desteği. Şimdi kırıntılarla idare eden bu yapı az sonra birbirlerini de yiyecek ve tarihin tozlu raflarında yerini alacaktır! Dün kurtarıcı olarak gördükleri ihtiyar Kemal Kılıçdaroğlu’na etmedik küfürler edenler, kendi hallerine aynada bakmalıdır!. CHP, millete musallat olmuş, milli bir sorundur! Bu sorundan tamamen kurtulmadan bu milletin ayağa kalkması çok zordur!”