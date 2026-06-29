Trump en büyük tehdidi açıkladı! Bakın Sarı Şeytan'ın korkusu neymiş!

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda komünizmi hedef aldı. Trump yaptığı paylaşımda, “Komünizm; Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Pearl Harbor veya 11 Eylül'den bu yana ülkemize yönelik en büyük tehdittir” ifadelerini kullandı.

ANTİKOMÜNİZM HAFTASI İLAN ETMİŞTİ

Donald Trump, 2025 yılında 2-8 Kasım tarihlerini ‘antikomünizm haftası’ ilan etmişti. Ekim Devrimi’nin yıl dönümü 7 Kasım’ı da içerisine alan bu hafta hakkında ilginç bir açıklama yayımlamıştı.

“Bu hafta ulusumuz, tarihin en yıkıcı ideolojilerinden birinin yol açtığı tahribatın resmi anısı olan antikomünizm haftasına tanıklık ediyor. Kıtalar ve nesiller boyunca komünizm uluslara ve insanlara yıkım getirdi. İnancı yok etmek, özgürlüğü baskılamak ve zorlu çalışma ürünü kazanılan refahı yok etmeye çalışan rejimler 100 milyondan fazla can aldılar ve ezdiklerinin Tanrı vergisi haklarını ve onurlarını hiçe saydılar. Onların anısını onurlandırırken ulus olarak bir kez daha komünizme karşı dimdik durma, özgürlük ve insanlık davasını savunma ve hiçbir yönetim sisteminin özgür bir halkın iradesini ve vicdanını kontrol altına alamayacağının sözü veriyoruz.” ifadelerini kullanan Trump, bu gibi gerekçeler nedeniyle ABD Başkanı olarak 2-8 Kasım’ı ‘antikomünizm haftası’ olarak ilan ettiğini duyurmuştu.