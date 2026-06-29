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Samsung'dan şaşırtan karar: 10 yıllık telefonlara güncelleme geliyor!

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Samsung'dan şaşırtan karar: 10 yıllık telefonlara güncelleme geliyor!

Samsung, teknoloji dünyasında nadir görülen bir adıma imza atarak resmi desteği yıllar önce biten Galaxy S8 ve Note 8 serisi için yeni bir performans güncellemesi yayınladı.

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Foto - Samsung'dan şaşırtan karar: 10 yıllık telefonlara güncelleme geliyor!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2017 yılında piyasaya sürdüğü efsanevi modelleri Galaxy S8, S8+ ve Galaxy Note 8 için beklenmedik bir yazılım güncellemesi sundu. Resmi yazılım desteği yıllar önce sona eren bu cihazlara gelen yeni paket, eskiyen amiral gemisi kullanıcıları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

#2
Foto - Samsung'dan şaşırtan karar: 10 yıllık telefonlara güncelleme geliyor!

YALNIZCA PERFORMANS VE İSTİKRAR ARTIRILIYOR ABD'deki Verizon kullanıcılarına ulaşmaya başlayan güncelleme, cihazlara herhangi bir yeni özellik veya güncel arayüz seçeneği kazandırmıyor. Güncellemenin resmi değişiklik günlüğüne göre yeni paket, tamamen genel sistem kararlılığını ve günlük kullanım performansını iyileştirmeyi hedefliyor.

#3
Foto - Samsung'dan şaşırtan karar: 10 yıllık telefonlara güncelleme geliyor!

Planlı yazılım güncellemeleri en son 2022 yılında tamamlanan telefonlar, bu adımdan sonra da 2021 yılına ait güvenlik yamalarıyla çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla bu hamle, yeni güvenlik tehditlerine karşı ek koruma sağlamıyor ancak arka plandaki kararlılık sorunlarını çözüyor.

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Foto - Samsung'dan şaşırtan karar: 10 yıllık telefonlara güncelleme geliyor!

Bu beklenmedik gelişme, Apple'ın bu yılın başlarında iPhone 5s modelinin temel servislerini korumak için yayınladığı güncellemeyi akıllara getiriyor. Söz konusu Samsung modellerini yedek veya ikinci telefon olarak kullanan kişilerin günlük kullanım konforu, bu sayede küçük de olsa artmış olacak.

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