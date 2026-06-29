H&M’de büyük çöküş: 136 mağazaya daha kilit vuruldu!

Bir dönem dünyanın en güçlü moda markaları arasında gösterilen H&M, küçülme sürecini hızlandırdı. Dijital moda platformları Shein ve Temu’nun agresif büyümesi, artan operasyon maliyetleri ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle şirket peş peşe mağaza kapatma kararı aldı.

H&M’in açıkladığı son mali verilere göre yalnızca son 6 ayda 136 mağaza faaliyetlerine son verirken, 2022 yılından bu yana kapanan mağaza sayısı 600’ü aştı. 2022’de 4 bin 702 olan mağaza sayısı ise 2026’nın ilk yarısı itibarıyla 4 bin 38’e geriledi.

Şirketin küçülme planının en dikkat çeken adımı ise alt markası Monki oldu. Dünya genelindeki 56 Monki mağazasının tamamı kapatılırken, marka artık yalnızca dijital ortamda Weekday çatısı altında faaliyet gösterecek.

Uzmanlar, H&M’in yalnızca dijital rakiplerinin baskısıyla değil, son dönemde uluslararası kamuoyunda gündeme gelen boykot çağrıları ve değişen tüketici eğilimlerinden de etkilendiğini değerlendiriyor. Boykot kampanyalarının özellikle bazı pazarlarda tüketici tercihlerini değiştirdiği ve markaların satış performansı üzerinde baskı oluşturduğu yorumları yapılıyor.

Şirket ise bu tabloyu tersine çevirebilmek için daha küçük ölçekli “mahalle mağazaları” konseptine geçmeye hazırlanırken, dijital altyapısını güçlendirerek çevrim içi satışlarını artırmayı hedefliyor. Buna rağmen sektör analistleri, H&M’in Shein ve Temu karşısında eski büyüme ivmesini yakalamasının kolay olmayacağı görüşünde.