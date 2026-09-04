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Spor Kocaelispor'da iç transfer hareketliliği! Umut Can Aslan’la yollar ayrıldı, Esat Yusuf Narin kiralandı!
Spor

Kocaelispor'da iç transfer hareketliliği! Umut Can Aslan’la yollar ayrıldı, Esat Yusuf Narin kiralandı!

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Kocaelispor'da iç transfer hareketliliği! Umut Can Aslan’la yollar ayrıldı, Esat Yusuf Narin kiralandı!

Trendyol Süper Lig temsilcisi Kocaelispor'da kadro yapılandırması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-siyahlı kulüp, genç savunma oyuncusu Umut Can Aslan ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Umut Can Aslan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Umut Can Aslan'a emekleri için teşekkür ederiz" denildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Umut Can Aslan'ın sözleşmesini sonlandırdı.

Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Umut Can Aslan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Umut Can Aslan'a emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca orta saha oyuncusu Esat Yusuf Narin'in geçici transferi konusunda sezon sonuna kadar Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yalova Futbol Kulübü ile mutabakata varıldığı da bildirildi. 

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