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Spor Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor
Spor

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor

Başkan Hüseyin Üzülmez: - "Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni bir başarıyı kulübümüzün mazisine ekleyeceğimizi düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:39:26 -
Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor

KOCAELİ (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda dün TFF 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 üstünlük sağlayarak 5. tura yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaelispor'un müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunduğunu aktararak, bu organizasyonun kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni bir başarıyı kulübümüzün mazisine ekleyeceğimizi düşünüyorum." diyen Üzülmez, asıl hedeflerinin üst liglere çıkmak olduğunu kaydetti.

Başkan Üzülmez, ligde bazı ufak sıkıntılar yaşadıklarını ancak bunu atlatarak hedefe yürüyeceklerini dile getirerek, "Oyuncularımız Türkiye Kupası'nda aldıkları başarıyla moral ve motivasyonlarını yukarı çekmiş oldu. İnşallah bu hafta yapacağımız maç da ligde aynı Türkiye Kupası'nda olduğu gibi çıkışın başlayacağı bir müsabaka olur." diye konuştu.



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