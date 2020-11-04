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Spor Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselmenin mutluluğunu yaşıyor
Spor

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselmenin mutluluğunu yaşıyor

Basın sözcüsü Abdulkadir Yılmaz: "Ziraat Türkiye Kupası'nı ciddiye alıyoruz. 4. turda da Kocaelispor'a yakışan mücadeleyi göstereceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:11:55 -
Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselmenin mutluluğunu yaşıyor

KOCAELİ (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 4. tura yükselmenin sevincini yaşıyor.

Yeşil-siyahlı ekip, 11 yılı aşkın bir süre sonra rakip olduğu MKE Ankaragücü karşısında dün sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerinde 2 Türkiye Kupası bulunduğunu belirterek, aldıkları başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki atmosferin farklı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Futbolcularımız da iyi motive oldu. İlk yarıda dirençli bir oyun ortaya koyduk. Maçın ikinci yarısında MKE Ankaragücü'nün oyundan düşmesiyle bizim direncimiz arttı. Son dakikalarda bize galibiyeti getiren golü de bulduk. Bu galibiyete inanıyorduk. Ziraat Türkiye Kupası'nı ciddiye alıyoruz. Galibiyet bizim açımızdan sürpriz olmadı. 4. turda da Kocaelispor'a yakışan mücadeleyi göstereceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." diye konuştu.

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